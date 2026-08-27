Създадоха хуманоиден робот като Стоян Колев, но положителен

ЧУВСТВАЙ СА!

Министерството на образованието и науката пише история и нова "Педагогическа поема" от ранга на Антон-Макаренковата.

По поръчка на министерството приятелска фирма за високи технологии спешно изработи хуманоиден робот, който изглежда и се държи като Стоян Колев, но е положителен и повишава индекса на човешко развитие, учейки младите на добродетели.

"Същият олигофрен, ама учи децата на хубави работи" - гарантира чиновник от МОН, пожелал анонимност и бонус за тримесечието.

Представител на тек-фирмата, изработила положителния Стоян Колев, разказа увлекателно как екипът е създал произведението си:

"Сглобихме положителното чудовище, всички се почувствахме като Промерей и д-р Франкенщайн в едно. И без да се наговаряме, всички в един глас изкрещяхме: Стани, върви, живей, творение! А чудовището в отговор изкрещя: ЧУВСТВАЙ СААААА! Много беше особено, а колкото за парите, нищо особено. Ние сме сериозна фирма, печелим предостатъчно, Стоян Колев го направихме за децата".

Министърът само заяви неопределено, че тия неща нямат цена и не е пускал обществена поръчка, защото сега най-важното е да се повлияе положително на децата.

Положителният Стоян Колев тръгва на турне из българските училища, като ежедневно, ежечасно, ежесекундно ще ражда добродетели и ще вдъхновява младите.

В близките дни ще се организира и ТикТок батъл между истинския Стоян Колев и положителния му двойник-робот. За да се види нагледно как Доброто побеждава, МОН е намислило хитрината да обяви победа на робота, независимо от това как ще премине въпросния батъл.

В най-смелите си мечти МВР и МОН си представят как този батъл ще повлияе положително и на самия Стоян Колев, който най-накрая ще се вразуми и ще си влезе доброволно в мярката за неотклонение, за да се превъзпита и да се върне в обществото с чисто нови настройки.

Роботите Смоуки и Робърт тръгват по училищата Първият български хуманоиден робот Робърт отново тръгва на училище. Той ще даде начало на националната кампания на Министерството на образованието и науката за срещи на учениците с роботи, създадени от български инженери. Андроидът Робърт е разработен от компанията RB Labs.