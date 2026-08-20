Альошата в Бургас пази Евровизия от фашистки ексцесии

КАМЕННИЯТ ГОСТ

Стана ясно кой аргумент е натежал при избора на Бургас за поемането на Евровизия догодина - Главнокомандващият домакинството Иво Христов издаде цялата аргументация: в центъра на Бургас има съветски паметник, а в центъра на София го махнаха и това създава сериозна опасност от фашистки изстъпления.

"Да не мислите, че някой ще пита Милотинова за тия важни работи! - уреди свободата на медиите вицето. - За мен най-важното е домакините и гостите на Евровизия да почувстват антифашистката обстановка. Все пак ще идват шарени хора с алтернативна сексуалност и плаваща идентичност. Знаете, че това прави фашистите неспокойни. Но като има надвесен един 18-метров Альоша над главите на агресивните батки, това вече е друго. По-културните знаят за стъпките на Командора и други такива литературни паметници. Ако все пак стане някое убийство, ще го лепнем на либералната опозиция, защото те са розови фашисти и провалени еднорози с отпаднала необходимост. Тези политически неудачници са готови на всичко и най-вероятно планират нов Петрохан за Евровизия. Ще направим всичко възможно да го предотвратим или да им го припишем" - мобилизира всички ресурси на държавната сигурност човекът без портфейл, когото интоксикираха с организацията на Бангарангата в Бургас.

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СОФИЯ, МОЙ МАЛЪК РИМ

Все така несъгласен е кметът на София Васил Терзиев, който също може да мобилизира държавни сигурности и не е расъл в гората!

За него е ясно, че изборът на Бургас и отритването на София се е случило на почва политически садизъм и унижение.

Кметът каза, че строго погледнато на мястото на Паметника на Съветската армия в центъра на София още има антифашистки скулптури и пластичен соцреализъм. Махнат е само големият паметник, но останаха малките, които са даже по-близо до булеварда, който води към Арена 8888. В центъра на столицата има и други съветски паметници, така че това не е аргумент!

Терзиев изтъкна и дълбоките културни корени на София като предимство, което е било пренебрегнато при избора на Бургас.

"Все пак император Константин Велики е казал "Сердика е моят Рим", а не "Бургас е моят Рим". И още веднъж все пак, поетът Овидий е бил заточен на Черно море, а не в Сердика-София, нали така? Това запокитване на морето за големия римски поет е било наказание, не е било инвестиция в преживяване, активен отдих, пасивно търкаляне по плажа. Замислете се върху това и София ще ви стане по-симпатична" - аргументира се Терзиев, но гласът му остана глух вопъл в мерзостта на духовното запустение.