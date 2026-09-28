Законът за ракията писан на пияна глава с Петрохан

НА ПИЯНО СЕ НЕ БРОИ

Гълъб Донев пледира за временна невменяемост и призова народа да не се поддава на дребнобуржоазна паника - никой няма да бара ракията, никой не е чак толкова болен да глобява 1000 евро за литър "незаконна" ракия.

"Това го писахме на пияна глава с Росен Йорданов" - призна Гълъб и си разтърка слепоочията.

"То на пияно се не брои, па и не си спомням нищо. Това беше другото ми аз, което излиза от гърлото на бутилката като джин, за да изпълнява желания наужким. Не сме деца, не вярваме в приказки, това е просто игра на въображението в сивото ежедневие, излизане от зоната на комфорт в зоната на здрача. Па дори и да се гласува такъв закон, кой ще плати 1000 евро наистина, това как си ги представяте да се случи в живота?" - пак пледира за ограничена отговорност Гълъб.

Причината изобщо да се появи такъв псевдопроектонормативен текст е, че трябвало да се измисли нова контра-Ескобар тъпотия, защото и Петрохан вече не върши кой знае каква работа.

На Гълъб не му идвала никаква идея, макар че Росен Йорданов го хипнотизирал с чалъмите на Ивайло Калушев, отварял му чакрите и фонтанелата, и какво ли не. Дали Росен не правел процедурите както трябва, дали хипнозата поначало е тъпотия - експертизата мълчи, но така или иначе Гълъб нито се хипнотизирал, нито успявал да измисли нещо с вайръл-потенциал.

Тогава психологът и министърът прибягнали да традиционната ценност - домашна сливова ракия, тип шльокавица с остатъчен метанол, рушвет от неназован селянин с криминално съзнание. Психологът извадил и салам "Петрохан", ала Гълъб за нищо на света не иска да разкаже как си е взаимодействал с колбаса.

Тогава вече, с тази малка тайна, работата станала. Росен и Гълъб спрели да се чешат по най-милото, седнали да пишат като луди Закон за ракията, лепели си банкноти от по 500 евро на челото и още някъде.

"Нацепихме се като зрели дини, ама и закон извъртяхме, поне три дена ще се вълнува народът и весело ще шуми" - обобщи Гълъб и си наля зелев сок от миналата година, за да получи верижен катарзис от главата до червата.



