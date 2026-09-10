ДОКЛЕ Е МЛАДОСТ...

Гранд дамата на българскара естрада Лили Иванова подписа договор с члена на царското семейство Симеон-Хасан Муньос, че когато му дойде времето и той се кандидатира за президент, певицата ще направи грандиозен концерт в негова подкрепа.

Симеон-Хасан сега е на 19, така че за президент може да се кандидатира най-рано след 25 години, ако изборите през това време са редовни и няма констититуционни промени.

В договора между певицата и княза обаче примата настоя изрично за клауза, че докато стане време за кампанията на Симеон-Хасан, тя има право на пее за други хора в други кампании - защото гражданското чувство на Лили не ѝ позволява да остане пасивна и безучастна към съдбините на България.

А Симеон-Хасан не хвърчи в облаците, а си прави сметките много съсредоточено:

"Не съм хазартен тип, искам да играя на сигурно, затова ангажирам отрано вечната и святата Лили - призна младият аристократ. - Наистина, още нямам години за президент, но в нашия век на перестройка, кемтрейлс и ускорение времето лети бързо. Не мога да допусна някой да ме изпревари и да ангажира Лили преди мен, за да провали амбициите ми. Млад съм, но се готвя усилено: математика, астрономия, икономика, политилогия, военно дело, изкуствен интелект... Залягам над уроците, но всичко това ще са напразни усилия, ако нямам подкрепата на Лили" - съобразява овреме князът, който от миналата година е член на интересна югенд организация с добродетелното име "Младежки гвардейски отряди".

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...ЕХ, ДОКЛЕ Е МЛАДОСТ!

"Като млад гвардеец-доброволец Симеон-Хасан в това си амлоа работи под патронажа на президента и е нормално в романтичната му душа да възникнат амбиции за високия пост и за взаимодействие с национални символи като Лили Иванова" - коментират експерти.