НОВ СВЕТОВЕН РЕД
След като шефът на БТА Кирил Вълчев излиезе от държавната информационна агенция, за да стане вице на Илияна Йотова, на негово място в БТА влиза съименикът му Кирил Вълчев, известен като Скалата - популярен културист, духовен лидер и рутер на конспиративни теории.
Този ход се предприема с изключително хитра мотивировка - като се смени Кирил Вълчев с Кирил Вълчев, няма да има стрес за служителите на БТА, които вече са си свикнали да им е началник именно Кирил Вълчев.
Но за аудиторията на БТА ще настъпи нова ера и нов световен ред.
Читателите най-после ще научат цялата истина за химическите пътеки в небето, заговорът за духовно поробване на българите, демоничната цел на ваксините и пландемията - всичко това, което продажните медии традиционно крият от вас.
За да повиши тонуса на служителите и да ги направи устойчиви срещу многобройните опити за въздействие, Скалата въвежда в БТА сутрешна ведрина с физзарядка - нека всички станат Скала като него и като оная руска колежка журналистка, за която може би не си спомняте:
СТОЙ КАТО СКАЛА! - внушава на подчинените си Кирил Вълчев, за да разберат все пак, че има известна разлика между оня Кирил Вълчев и тоя Кирил Вълчев.
Веднага след това той въведе и трети Кирил в концепцията си за началник на БТА:
"Не искам да ме бъркате с Киро Брейка" - помоли Киро Скалата журналистите и читателите, които се подвеждат по общите черти между тези двама отделно взети конспиративни културисти на име Киро.
За адаша си предшественик си, който влиза в битката за вицепрезидетството, Кирил Вълчев Скалата каза - дали с уважение, дали с омерзение:
"Тоя става за всичко. И шеф на ДАНС да го направят, няма да сбъркат."