Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Фейк бюлетин

Кирил Вълчев Скалата става шеф на БТА, за да има приемственост

03 Септ. 2026

НОВ СВЕТОВЕН РЕД
След като шефът на БТА Кирил Вълчев излиезе от държавната информационна агенция, за да стане вице на Илияна Йотова, на негово място в БТА влиза съименикът му Кирил Вълчев, известен като Скалата - популярен културист, духовен лидер и рутер на конспиративни теории. 
Този ход се предприема с изключително хитра мотивировка - като се смени Кирил Вълчев с Кирил Вълчев, няма да има стрес за служителите на БТА, които вече са си свикнали да им е началник именно Кирил Вълчев. 
Но за аудиторията на БТА ще настъпи нова ера и нов световен ред. 
Читателите най-после ще научат цялата истина за химическите пътеки в небето, заговорът за духовно поробване на българите, демоничната цел на ваксините и пландемията - всичко това, което продажните медии традиционно крият от вас. 
За да повиши тонуса на служителите и да ги направи устойчиви срещу многобройните опити за въздействие, Скалата въвежда в БТА сутрешна ведрина с физзарядка - нека всички станат Скала като него и като оная руска колежка журналистка, за която може би не си спомняте: 

«Стой как скала» Екатерина Андреева
Bekijk je favoriete video's, luister naar de muziek die je leuk vindt, upload originele content en deel alles met vrienden, familie en anderen op YouTube.
YouTube

СТОЙ КАТО СКАЛА! - внушава на подчинените си Кирил Вълчев, за да разберат все пак, че има известна разлика между оня Кирил Вълчев и тоя Кирил Вълчев. 
Веднага след това той въведе и трети Кирил в концепцията си за началник на БТА:
"Не искам да ме бъркате с Киро Брейка" - помоли Киро Скалата журналистите и читателите, които се подвеждат по общите черти между тези двама отделно взети конспиративни културисти на име Киро. 
За адаша си предшественик си, който влиза в битката за вицепрезидетството, Кирил Вълчев Скалата каза - дали с уважение, дали с омерзение:
"Тоя става за всичко. И шеф на ДАНС да го направят, няма да сбъркат."

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

фейк бюлетин, фалшиви новини

Още новини по темата

Тръмп смени името на Македония и на движението MeToo
02 Септ. 2026

Мощен заглушител наруши комуникацията на Радев в Струмяни
28 Авг. 2026

Водата в сиренето с грижа гони конституционно мнозинство
27 Авг. 2026

Създадоха хуманоиден робот като Стоян Колев, но положителен
27 Авг. 2026

Стоян Колев се укрива в имотната джунгла на вътрешния министър

26 Авг. 2026

Кметът разреши! Детски партита за дърти ченгета - може навсякъде
21 Авг. 2026

Альошата в Бургас пази Евровизия от фашистки ексцесии
20 Авг. 2026

Дрон удари педофил и антифашистки паметник, спори се
13 Авг. 2026

Хавайската Богородица заплака с фентанилови сълзи
05 Авг. 2026

Мегаразследване откри законен имот във Варна
27 Юли 2026

Проданов се извини: Теменужка e хубава като хляб от 6 стотинки
23 Юли 2026

Райски газ по тръбите на Боташ! Граждани алармират за надишан пилот
21 Юли 2026

Радев сломен: Демерджиев е носил в САЩ папки и за мен, не мога да откажа самолетите
20 Юли 2026

Радев моли Борисов да му услужи с менискус - разчекнал се
18 Юли 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПОСЛЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Малкото е красиво и "опасно" - променя културата, че и политиката
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

Каква оценка бихте поставили за първите 100 дни на правителството?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ