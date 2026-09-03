НОВ СВЕТОВЕН РЕД

След като шефът на БТА Кирил Вълчев излиезе от държавната информационна агенция, за да стане вице на Илияна Йотова, на негово място в БТА влиза съименикът му Кирил Вълчев, известен като Скалата - популярен културист, духовен лидер и рутер на конспиративни теории.

Този ход се предприема с изключително хитра мотивировка - като се смени Кирил Вълчев с Кирил Вълчев, няма да има стрес за служителите на БТА, които вече са си свикнали да им е началник именно Кирил Вълчев.

Но за аудиторията на БТА ще настъпи нова ера и нов световен ред.

Читателите най-после ще научат цялата истина за химическите пътеки в небето, заговорът за духовно поробване на българите, демоничната цел на ваксините и пландемията - всичко това, което продажните медии традиционно крият от вас.

За да повиши тонуса на служителите и да ги направи устойчиви срещу многобройните опити за въздействие, Скалата въвежда в БТА сутрешна ведрина с физзарядка - нека всички станат Скала като него и като оная руска колежка журналистка, за която може би не си спомняте:

«Стой как скала» Екатерина Андреева Bekijk je favoriete video's, luister naar de muziek die je leuk vindt, upload originele content en deel alles met vrienden, familie en anderen op YouTube. «Стой как скала» Екатерина Андреева Bekijk je favoriete video's, luister naar de muziek die je leuk vindt, upload originele content en deel alles met vrienden, familie en anderen op YouTube.

СТОЙ КАТО СКАЛА! - внушава на подчинените си Кирил Вълчев, за да разберат все пак, че има известна разлика между оня Кирил Вълчев и тоя Кирил Вълчев.

Веднага след това той въведе и трети Кирил в концепцията си за началник на БТА:

"Не искам да ме бъркате с Киро Брейка" - помоли Киро Скалата журналистите и читателите, които се подвеждат по общите черти между тези двама отделно взети конспиративни културисти на име Киро.

За адаша си предшественик си, който влиза в битката за вицепрезидетството, Кирил Вълчев Скалата каза - дали с уважение, дали с омерзение:

"Тоя става за всичко. И шеф на ДАНС да го направят, няма да сбъркат."