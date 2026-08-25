Стоян Колев се укрива в имотната джунгла на вътрешния министър

МНОГО НАВЪТРЕ НАВЛЯЗЪЛ!

Положението с ягството на ТикТокъра Стоян Колев стана оплетено като лиани в джунгла - любимият на младите инфлуенсър по всяка вероятност се укрива някъде из имотите на вътрешния министър. Проблемът е, че и министърът не си знае добре имотите и не може много да помогне на разследването. Колев е навлязъл много навътре в имотната джунгла на МВР шефа, където и сигналите на мобилните оператори се губят, а самият министър не е навлизал толкова навътре в имотите си, защото няма време от класова борба с олигархо-мафията.

Все пак и в тези недобре проучени имотни територии има достатъчно интернет и ТикТок, за да може народният любимец Колев да прави любов с аудиторията си посредством живи предавания (стриймове) в най-прогресивната социална мрежа за образуване на гънки в мозъка под формата на китайския йероглиф за изтичане на мозък в тоалетната.

Чакат се данните от ТикТок и мобилните оператори, чийто интернет ползва Колев - но не е сигурно, че ще ги дадат, защото все пак става дума за свободата на словото и личност, която е обожавана от млади и стари дунапренови мозъци, подгизнали от мъдростта на Колев.

***

БУНТЪТ НА МАШИНИТЕ

Проблемът се задълбочава технически и заради гривната за проследяване на ТикТокъра.

Тя е от най-ново поколение, с изкуствен интелект - и точно от това идват усложненията. Изкуственият интелект на устройството също се е нагледал на изпълненията на Стоян Колев в ТикТок - и нещастният бот в чиповете на гривната, нейният така да се каже изкуствен мозък се влюбил в съдържанието, което създава Колев. Чрез изкуствения си интелект гривната копирала алгоритмите на заглушвателното анти-GPS устройство на Таки-Маки, което устройство СДВР, ДАНС и КРС заловиха преди дни. И след като научила чалъма, гривната на Колев се самозаглушила, което прави почти невъзможно залавянето на виртуозния джентълмен на съдбата - дори ако ТикТок и мобилните императори предоставят данните от излъчванията на инфлуенсъра.

"Това са рисковете на иновациите - сподели министър Демерджиев - никога не знаеш от кой храст ще излезе радар" - двусмислено обясни той.

***

РАБОТАТА ПО СЛУЧАЯ ПРОДЪЛЖАВА

Всички тези действия възмутиха и очароваха обществото.

Антон Кутев заяви, че залавянето на Колев не е най-важното нещо в държавата, защото Колев е православен, има интересна история и ползва кирилица, макар че не се знае за какво я ползва.

В момента според Кутев за дневния ред на обществото е по-важно да се проведе общонародна дискусия на тема: Може ли олигархията и мафията да бъдат победени в една отделна страна, или това може да се случи само наведнъж в цялото прогресивно човечество?

"Аз самият нямам еднозначен отговор на този най-важен въпрос дали може революцията ни да се проведе само в една отделно взета страна. Затова искам широка дискусия - каза Кутев. - Ние имаме пълно мнозинство в парламента и можем да си позволим такава дискусия. Нещата не се правят урбулешката, държавата не работи така. Първо трябва да решим въпроса теоретически, после да претворим решенията в дела. Стоян Колев като интелектуалец и популярен мислител също е поканен да участва в дискусията. Първото обсъждане ще се проведе в хотел "Анел" тази нощ, при всички гаранции, че това не е клопка за инфлуенсъра Колев, въпреки че пуснат за издирване. Ние наистина се интересуваме от мнението на Стоян Колев и съдържанието, което създава" - призна Кутев.

По същата причина май че и МВР не бърза да проследи сигнала от стриймовете на Колев в ТикТок - предпочитат да се наслаждават на съдържанието му, защото издига полицаите интелектуално и морално.