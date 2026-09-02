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Тръмп смени името на Македония и на движението MeToo

Компромисно остави първата сричка на западната ни съседка, която по принуда е северна

02 Септ. 2026
ТИ! Как се казваш?
Pixabay
ТИ! Как се казваш?

ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС
След като смени името на сума заливи, езера и протоци, Възродителният процес на Доналд Тръмп стигна до Северна Македония и движението MeToo - те вече носят нови по-добри заглавия. 
Доналд Тръмп освободи Македония от натрапеното и унизително "Северна". Страната вече се казва Макдоналд Тръмп - компромисно президентът на САЩ оставя историческата първа сричка на македонците - МАК, като същевременно става и патрон на новата стара като Античността държава. 
"Сега всички по света ще уважават много повече макдоналдлиите, вместо да се бъркат - коя Македония беше Вардарска, коя Пиринейска и коя - еГейска? Макдоналд Тръмп, това звучи велико като Алигзандър Да Грейт Агейн! Една държава с името Макдоналд Тръмп има голямо бъдеще, по-голямо и от гигантическото ѝ минало от времената на Филип Тотю Македонски до нашите велики дни!" - калкюлейтва Тръмп. 
След това преименуване Тръмп дълго не можеше да свали адреналина и само повтаряше:
"Тремендос джоб, грейт джоб, тарифик джоб..."
И като каза 30 пъти "тарифик", президентът получи ново просветление-номинация. 
"Аз съм тарифик, защото политиката ми с тарифите е тремендос, слагам все нови и нови тарифи, лява ръка - hand-джоб. А какво е тарифата? Митническа такса. Мито. MеToo! Мен ме възприемат малко или много като сексист, затова ще прекръстя движението MeToo на Мито. И това също е тарифик, тремендос и грейт джоб с лява ръка, десен job!" - умори се от умственото напрежение старият Тръмп и придремна на някакво съвещание по националната сигурност на Ормузкия проток, който също вече се казва Проток Тръмп. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
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