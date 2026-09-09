Вежди Рашидов: Подкрепям Колективната Йотова!

Вашият репортер Петров причака члена на Изпълнителния комитет на Илияна Йотова - Вежди Рашидов, и го притисна до стената с няколко въпроса, святкайки в очите му с ослепителна мигаща светлина. Получи се превъзходно блиц-интервю, за което в сайта "Блиц" дълго скърцаха със зъби от завист.

Ето как протече нашата беседа с бившия министър на културата и гербав мъдрец Вежди Рашидов.

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Петров: Здраве желаем, г-н Рашидов. Какво ви води насам в тоя инициативен комитет? Толкова ли сте огорчен от ГЕРБ и Бойко Борисов?

Рашидов: Аз подкрепям г-жа Йотова като свободен художник, не като партиец. Все пак името Вежди е известно в Париж не с партия ГЕРБ, а с моето изкуство, което...

Петров (прекъсва историята на изкуството): Не, няма да говорим за изкуството, накрая ще се похвалите, това е политическо интервю. Кажете за Йотова и Бойко Борисов. Как така се оказахте тяхно общо кратно?

Рашидов: Добре, ще ви кажа. Бойко Борисов не е мъжкар. Той сега ще подкрепи Гюров-Кандев, само че знаете ли как? Ще каже "вие сте боклуци, но аз ви подкрепям в името на евроатлантизма". Това е Борисов. А колко ме е обидил, то не е важно. Аз не пискам, не хленча. То си остава една моя лична рана, която мога да изразя само в Ателието си. Там е моят свят, където...

Петров (посича изкуството): После, после за ателието. За Йотова кажете.

Рашидов: Е за Йотова де! Вие не ме оставяте да стигна до Йотова. Казах ви, че я подкрепям като художник. През моя поглед на творец тя не е просто Йотова, тя е Колективна Йотова. Това не е метафора от леност и раздвоение на погледа. Просто трябва да се противопоставим най-после на Колективния Запад. Защото в Париж, Лондон и Венеция знаят кой Вежди, но и Вежди знае какво е Колективния Запад. Това сега е много актуален въпрос, за Колективния Запад ще се учи и в часовете по добродетели, казаха ми го прогресивни хора, знаем се от едно време, от системата.

Петров: Кой друг от ГЕРБ е в комитета за Йотова?

Рашидов: Много сме гербавите, но има специално една поетеса герберица, не ѝ помня името. Тя е по културната част, поетеса, аристикратичен дух, иска да се върне гражданството, че София се напълни със селяни. Тя написала за мен стихотворение на руски. Напоследък почнала да пише на руски, защото и тя се бори с Колективния Запад. Ето го стихотворението, ще го прочета, за да го публикувате, а после, жив или мъртъв, ще ви кажа и за моя свят в Ателието. Там, в Ателието, аз изразявам това, което...

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Г-н Рашидов каза и стихотворението, и за ателието, но записът ни се развали по технически причини, затуй реконструирахме стиховете по чувство, а другото го забравихме. Може да сме объркали някоя метафора.

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Жил-был у нас министр культуры -

Художник, мент и алкоголик.

По теликам он делал туры

И стекла жрал как меланхолик.



Он просыпался в телевизоре,

Глаголил громко чистозвон,

Глаза пылали кровью прѝ заре,

И прямо в стену бился он.