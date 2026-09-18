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Груби шрихи

Открит урок по добродетели и сфинксове в детска градина

Приказка за Ламята Лама, Дядо Торбалан и опрятните Торбалайни

18 Септ. 2026
Тримата опрятни богатири на българския национален интерес.
Тримата опрятни богатири на българския национален интерес.
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Мили деца, искам да сте послушни и всички да седнете на гърнетата в редички, защото ще ви разкажа такива страшни работи, че всички ще почнете да снасяте като Кокошката със златните яйца. Я да видим, кой не си е изял закуската! 
Искам да ви кажа, деца, че светът е една голяма страшна гора, в която живее Ламята Лама. Тази ламя иска да ви открадне малките дупета с големите загадки. Защото, деца, всяко дупе има Сфинкс, който изрича загадки. Тия загадки са тъмни и страшни, но аз мога да ви ги разкажа, защото и Братя Грим са разказвали на децата истории с пот, сълзи, човекоядство, нажежени обувки, разчленяване, инцест и кървави наказания за непослушните. Това е традиционна ценност и крайна форма на добродетел... Ето че почнахте да акате, виждам че приказката ви въздейства! Ако не бяхте по гърнетата, щяхте да се наакате. 
Искам от вас да пораснете порядъчни, морални, традиционни и голееееми, големи, големи като един прагматичен български национален интерес за отстояване! Вие, деца, не знаете какво е цинизъм, не знаете какво е прагматизъм, затова всеки Дядо Торбалан с лоши намерения може да злоупотреби с вас. И така, понеже сте малки и не знаете, аз ще ви напълня главите с вата и чугун. Запомнете, деца, българският национален интерес, това са тримата юнаци богатири - един чекист в расо и още двама олигарси. Олигарсите, това са едни Оле затвори очички, които уж са лоши, но може и да са много добри, ако са наши. 

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За да ви пазим от лошите Олигарси и Торбаланци, ние имаме голяма хубава милиция, пълна с Торбалайни. 
Нашите Торбалайни вземат големи заплати са направили големи шкембета, но ние ще им направим липосукция, за да са опрятни и да знаят английски като.руски олигарх в Лондон. Ловецът от "Червената шапчица" ще им разпори коремите и ще извади оттам всичко лошо, за да могат да правят коремното като мен. 
Освен това ще върнем традиционните ценности и ще разрешим боя по дупето, защото по-добре ние да ви пляскаме по дупето, отколкото да ви го откраднат Ламята Лама и Дядо Торбалан. 
Недейте сега да повръщате, защото ще ви накарам да си го изядете! Аз съм добър чичко, ама мога и да съм лош, я внимавай, мирррно! Равнис на гърнетата, мирувайте, ви казвам! 
Продължаваме. 
Освен че иска да ви открадне дупето, Колективният Запъртък иска да ви открадне и Кирилицата. 
Вие сте малки, не знаете буквите, но преди това трябва да научите, че има невидим враг и Кирилицата е в опасност. Завиждат ни за културата. Колективният Запъртък мирише на пороци и мърша и трябва да ви пазим, деца, защото вие сте най-голямото ни богатство и традиционна ценност. Един ден, когато потрябват кайма и кървавица за Отечеството, няма да ходя аз на огневата линия.
Вие там, защо си обръщате гърнетата, плачете и ме замеряте с ако! Ах, как ще ви нашаря дупетата неопрятни!... Атом отляво, залегни!... Лелките, въведете ред веднага!... 
Демерджиев уволнен си! Прав беше Росен Йорданов, че при тебе цари хаос и безредие във вътрешните работи! 
Край на урока! 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
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