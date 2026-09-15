Психологът Ескобар призна: публичната гавра ми доставя еротично удоволствие

Големият познавач на човешката душа - криминалният психолог Росинант Ескобар от Петрич, изпадна в безпрецедентен пристъп на саморазголване и разкри пред обществото най-сложните части на психиката си, макар да е сигурен, че никой не го разбира напълно. Криминалният психолог призна, че изпитва еротично удоволствие, когато се гаври публично с нормите на приличие, със законовите норми, с нравствено-етичните норми. Той направи и малък сравнителен анализ между себе си и Ивайло Калушев.

Предаваме думите му без редакторска намеса, защото психическата енергия на този човек е като слънцето, съответно - кой да е редактор ще изгори и ще падне като Икар, ако се осмели да го доближи.

Ето какво стъписващо Откровение изглаголи детекторът на съзнанието Ескобар:

"На последната пресконференция имах верижен оргазъм и множествен катарзис - болезнено откровен е душеведът. - Доставя ми неизразимо удоволствие да чупя норми и клишета. За мен законът е врата от шперплат в полето. Въпреки че е в полето, аз се засилвам и чупя вратата с крак, маваши гери, хай! Така чупя и хора, изтръгнал съм с клещите на психиката си десетки хиляди самопризнания от живи и мъртви престъпници. Аз съм самурай на манипулацията, като Ивайло Калушев, но много по-способен, дързък и арогантен. Той си е въртял номерата вътре в сектата, това е затворена среда, гъби, кактуси, фалоси, какви ли не помощни средства и най-строга тайна. А аз си позволявам да го правя публично, пред всички. Гавря се с починали деца и други трупове, гавря се с близките им, гавря се с професията и жалките ми колеги, които не могат да ми стъпят на бомбето на кубинката. А аз мога да стъпя на гърдите на баба в траур и да се изхрача в лицето ѝ. Напълно безнаказано, това е най-сладкото и това ми доставя такава наслада, каквато никой смъртен не е изпитвал. Една част от публиката ми се кланя и ме боготвори, другите безпомощно се гърчат, но никой нищо не може да ми възрази, никой и никога не може да ме накаже. Никой не може да ме убеди, че не съм прав, никой не може да ме засрами. Можеш ли да засрамиш опитен гръцки бог? Мили мишлета, аз наистина съм също като вас, но несравнимо по-добър. Каквото е позволено на Юпитер, не е позволено на добитъка. Вие можете само да спорите дали сте едър или дребен добитък, скъпи жертви. За мен светът е публичен дом, в който съм едновременно клиент и получател. Но не го правя конкретно за парите. Най-важно е доверието, парите сами ще дойдат" - постанови психо-терминаторът.

Малко след това психологът изпадна в посткоитална депресия, помръкна и заяви, че единственият човек, който е можел да го разбере и оцени, се казва Ивайло Калушев, но той е мъртъв.

"Геният винаги е самотен" - заключи Ескобар и пусна кепенците на психическия си дворец.

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Сър Гей Бубка тича с изменено лице от пресконференцията.

Шарж: Христо Комарницки.