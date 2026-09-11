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Йотова сменя вицето - трябва ѝ по-енергичен и нестандартен, ганг-стайл тип

То не е като да смениш дилъра - аргументира се най-прогресивната кандидатка

11 Септ. 2026

ЕСКОБАРА СИ ФАРА
Кандидат-президентката Илияна Йотова обяви, че си е сменила мнението за вицето, както някои хора от Инициативния ѝ комитет ужким били съгласни да влязат, пък после рязко станаха несъгласни и почнаха да напускат панически. 
"Да са живи и здрави, и много твирчески успехи пожелавам на Тошев и другите, дето влизат-излизат в Комитета ми като някакви бутала - крие разочарованието си Йотова. - Лично им звънях по телефоните да ги кандардисвам. По телефона всички бяха съгласни, после... Тяхната стана: ало, ало, имате ли си бутало! Не Лили Иванова, ами Sex Pistols. Ама и аз разбирам от наркотици и рокендрол с резки смени в настроенията! И аз мога да играя на ела си, иди си. Затова се разделяме като приятели с Киро Вълчев. Той ми е прекалено удобен, прекалено обикновен, вече искам нещо нетипично, ганг-стайл. Много добро момче си е Кирил Вълчев, за всичко става, пак ще е началник някъде. Той даже не е напуснал БТА. Явно не вярва в победата ми, щом не си напуска работата, а само излиза в неплатен отпуск. Затова реших да си взема някой, който ще вложи сърце и душа в кампанията, някой енергичен, който няма да спи од днес, та чак до следизборната нощ. Познавам такива хора, милвала съм поне един такъв. Бойко Борисов са го галили три папи, аз съм галила Петричкия Ескобар. Неслучайно съм Илияна Yo! Сори, бейби, ай'м а гангста, йо ма-фа! Вицета се сменат, това е лесно, не е като да смениш дилъра" - не е вчерашна Йотова, която вече живее на ръба. 
Днес е рано, утре ще бъде късно, тази нощ Йотова ще реши кой ще бъде новото ѝ вице, което ще привлече вота на подземния свят, локалите с право на глас, тарикатите, ТикТок лумпениата, тролетариата, инцелибатките и всички, които се увличат по агресивния уличен стил. 
Запознати с вкусовете ѝ шушукат, че главните претенденти са фолклорният дилър-доносник Песъка от Редута, Петричкия Ескобар и Стоян Колев, който също подлежи на внезапно помилване с подфъргане. То като цяло предпочитала Кание Уест, ама нямала толкова пари. 

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Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
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