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Ескобар смени бизнеса - стана психолог, продава медийна дрога

По-изгодно е, доволен остана петричкият бизнесмен

14 Септ. 2026
Медийно балонче с райски газ и сероводород.
Pixabay
Медийно балонче с райски газ и сероводород.

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Петричният Ескобар даде пресконференция, която даде старт на новия му бизнес - да продава инфо-дрога на кафявите медии. 
Тежко болният бизнесмен заяви, че живее трети живот и се чувства отново на пика на жизнената си дейност. 
На пресконференцията той продаде един тон кафяво, при което успя да изчисти своето име, името на помилвалата го, създаде сложна политическа интрига на най-високо ниво, удави в екскременти врагове и колатерални жертви, погаври се с няколко трупа и направи няколко други съпътстващи легални престъпления. 
Ескобар е удивен колко много безскрупулни престъпления са разрешени и даже ти ръкопляскат, когато ги правиш в подходяща форма и правилен политически контекст. 
"Газих два часа всякакви писани и неписани норми абсолютно безнаказано! - не може да се нарадва трафикантът. - Аз тревата пред вкъщи не съм газил така спокойно. Номерът е да предлагаш повече детски сфинктери, сфинксове, свинщини, загадки и мръсни гатанки, но да спазваш политическия дневен ред. Това психологията ужким се води тънка работа, ама аз я карам дебело-дебело. И пари се печелят, и ръкопляска материалът. Честна дума, от всички цветя в градината си набрах, невероятно удовлетворение изпитвам и чувство за пълноценна житейска реализация. Едно време продавахме кафяво и ни гонеха стражите на закона, сега пак продаваме кафяво, ама ни носят на ръце и викат: още, още!" - сподели още легализираният престъпник. 
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Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
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