Валерия Велева обеща да прочете какво е публикувала

НЕ ЧИТАЛА, НО ОДОБРЯЮ

Изтъкнатата журналистка и бивша членка на Инициативен комитет Валерия Велева обеща на читателите си и тя да прочете "Пълната психо-тео-сексо-експертиза за Петрохан", която тя публикува във вида, в който са я пльоснали на самата нея - барабар с идентифициращи данни за деца и близо 200 излишни страници.

Велева бързала да даде гласност и ускорение на публикацията, а после я хванало разстройство на вниманието и някакво неясно, ала много силно обществено чувство, което накарало косата ѝ да бухне, очилата да блестят, а пантофите - да се потят.

Като цяло четенето било трудно, защото дори за нея било ясно, че в Експертизата има бая плява и произволни твърдения, изказани с помпозна категоричност.

"Знам, че не е много хубаво да публикувам неща, които не съм чела, ама то темата е ясна: педофилия и политически чадър, пък да се прочете може после! Първо я публикувах Експертизата заради голямата обществена важност - разказва Велева, - после таман захванах да я чета и се заплеснах по кратки клипчета в ТикТок. Като превъртях ТикТока, минах на YouTube Shorts, после отворих да си видя нотификациите във Фейсбук, та и там се загледах в кратките клипчета, както правят младите. Голяма краста е съвременното късометражно кино, но не съм гледала порно, макар че и в PornHub има къси видеа с вертикален формат. Така мина цялата нощ, почти не съм спала, на сутринта грохнала пак захванах да чета Експертизата, ама то много буква много нещо! После трябваше да си бухна прическата, после пък излизах от Инициативния комитет, това беше една жертва от моя страна, защото журналистиката иска жертви. После си казах сама на себе си: Валерия, хващай се да четеш, поне по диагонал! Пак захванах текста оттук-оттам, обаче ме хвана страх. Ами ако взема да прихвана педофилия! То така сладострастно се описват тия работи, изпотиха ми се очилата, почна да ми се премрежва погледът и съзнанието. Аз примерно гей паради не гледам по същата причина, страх от зараза. Гнуслива съм, защото знам, че лесно прихващам. Тия работи се лепят на чистите души, както въшките обичат да ходят на чисти коси и буйни прически. И така съм заспала следобеда, а насън четох, четох, четох тая експертиза и се усетих чак на 666 стр., когато осъзнах, че в съня ми текстът се е преформатирал на кратки клипчета. А и в съня ми Експертизата беше еротично фентъзи с толкова живописна джунгла от фалоси и милиционери, че сърцето ми взе да прескача като на стария Вазов пред Евгения Марс. Събудих се крайно развълнувана и още по-обществено ангажирана, дума не можеше да става за четене. Реших да се разсея малко с ТикТок, само колкото да се успокоя с положителни емоции, котенца и въздишки по следите на изгубеното време. Обаче обещавам на моите читатели, почитатели и тайни обожатели, че утре ще се хвана и вече сериозно ще се запозная с текста" - даде честна дума Велева.

След това Велева въздъхна, вдигна вежди, пак въздъхна и се сети за една случка от 1974 година, която не е разказвала на никого.