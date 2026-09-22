Путин разярен: Доколе ще търпим неграмотните задунайски копейки!

КОПЕЙЧО БРЕ, УЧИ...

След като отметна успешно електоралното мероприятие в Руската федерация, Гарантът на Конституцията Владимир Путин обърна поглед към традиционната ценност и сфера на влияние - България. И като погледна насам, Владимир Владимирович се отврати от поголовната неграмотност на локалните путиноиди.

"Те нахално си въобразяват, че са русофили, а не могат едно изречение правилно да съставят, нито на български, нито на руски! - не крие погнусата си Путин, който може да е всякакъв, но руски знае до съвършенство. - Какво е това славянско и евразийско единство на невежеството! Доколе ще търпим неграмотните задунайски копейки да изтезават руския език. Повръща ми се като видя някой чугун да пише СЛАВА ПУТИН СЛАВА РОСИЯ. То даже не се разбира на какъв език е написано. За тия ли бандерлоги Йотова брани Кирилицата, свещената ни азбука? За тия ли уногундури некнижовни Петър Велики и болшевиките реформираха буквите и гражданския шрифт? Това, което чета днес в българския русофилистичен интернет, това е една Епопея на загубеняците! Вземете пример от Рамзан Ахматович Кадиров, който е чеченец, а говори и пише на съвсем приличен руски. А вие ужким сте братушки, ужким искате Освобождение, пък не можете един зов за дружба и сътрудничество да напишете правилно. Как да ви освободя?" - пише риторично Путин в социалната мрежа Фейсбук, която в Русия е блокирана и включена в регистъра на екстремистките организации.

Пишейки по този начин във Фейсбук, Путин цели думите му да стигнат до България, но да не ги четат в РФ (освен тия, дето имат VPN за заобикаляне на блокировките).

...КОПЕЙЧО ПАК НЕ ЩЕ!

Нататък публикацията на Путин става наистина екстремистка:

"В Украйна започнах Специалната военна операция заради гаврата с руския език. Но в България гаврата е далеч по-нетърпима. Заявявам най-сериозно, че това не може да остане без адекватен отговор. Когато доведа у вас Второто пришествие на Трети Украински фронт и когато проведем денатовизацията на България, ще започна репресиите първо и основно от неграмотните копейки. Хем са много, хем трудно и дълго трябва да се обработва тоя конкретно материал. Защото коравата кратуна бавно увира и копейките няма да свършат бързо като либералките и западняците. Либералките и западняците за нула време или ще се пребоядисат, или ще изчезнат в чужбина, зад решетките, под земята. Бързо преобулите се пак ще се уредят на добри позиции, за изумление и ужас на неграмотното стадо. Знанието е сила, народе възродени, быдло деревенское! Нашата цивилизация не е орда, тука говорим за просветен канибализъм, човешкото месо се яде с нож и вилица, пълен сервизен комплект!" - вдъхна благоговеен шок Путин и затвори лаптопа с чувство за добре свършено вразумително наставление.

Поради високия стил на посланието обаче само Явор Дачков разбра за какво става дума и почувства екстатично удовлетворение на комплекса си за свръхценност.

