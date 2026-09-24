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Сл. Трифонов съборил паметника, за да подкрепи Украйна

Обяснил си го постфактум, докато отработвал преживяването при психолога си

23 Септ. 2026

РЕГРЕСИЯ
Слави Трифонов си обясни защо е вандализирал паметника на загиналите петроханци.
Първоначално и той не знаел защо го прави - просто се метнал на джипката, отишъл до плочата на Петрохан и казал на горилите си да я повредят. Трифонов не извършил вандалския акт лично, а посредством прокси изпълнител - не от страх, а защото личният лекар му е забранил физически натоварвания. 
Трифонов се прибрал, тръшнал се на дивана и се зачудил не на шега защо е постъпил така. За политически дивиденти не може и дума да става, защото е политически труп в напреднал стадий на разложение. Други някакви ползи също не се предвиждат - ни пари, ни слава ще спечели от тоя вандализъм. 
Неуспявайки да осмисли случилото се, Трифонов привикал личния си психолог, който бързо-бързо долетял и намерил коренните мотиви на вандалската му постъпка. 
Слави легнал на диванчето, психологът го хипнотизирал с думата "сфинктер", повторена чукурнайсет пъти, и Слави разказал преживяването си, за да могат заедно да го аналлизират. 
След кратък размисъл психологът се съгласил, че тук няма ни пари, ни престиж, ами нещо по-дълбоко. Слави всъщност се върнал психологически до 2022 година, когато, така да се каже, подкрепяше Украйна и настояваше България да помага с колкото може повече оръжие на геройски отбраняващата се държава. А събарянето на паметната петроханска плоча е акт на солидарност с Украйна, където също унищожават руски и съветски следи от имперското минало: там жертва паднаха паметниците на Ленин, Пушкин, Екатерина Велика и други, като жест на деколонизация и дерусификация. 
Слави напълно приел тази версия на подсъзнанието си и се плеснал по темето:
- Вярно че бях за Украйна бе! Ами така е. Обичам руската култура, но паметникът на Булгаков няма място в Киев. Долу паметниците на агресора!.. Ама каква е връзката с Петрохан все пак, освен че там събарят паметници и тук събарям паметник?
- Тъй де, тъй - на свой ред го запляскал по темето психологът. - Утре ще ти напиша една експертиза и всичко ще ти се изясни с по-здрави логически връзки или ако няма логика, ще нафраскам по-дълги изречения с научна терминология. 

***
Всичко това научихме от въпросния психолог, който на три уискита с редбул и гъби стана пределно откровен и се наметна с воала на най-широката кройка професионална етика. Той ни разказа също, че със Слави обикновено си говорели за сфинктери и травматичен секс. И двамата имали силен сърбеж на тая тема, можели с часове да я чоплят и на Трифонов това му действало извънредно ободряващо. Според психолога, чопленето на тая задна тема действало на Слави дори твърде благотворно и той мислено се пренасял в ипостаса на детското си безгрижно аз - хлапе, което си яде дронджолите и получава от това протоеротическо удоволствие.
 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
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