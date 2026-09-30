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Росен Йорданов разкрил убийството още вчера

Психологът работи по случая от една година, изготвил е експертиза

30 Септ. 2026

ИМАЛО ДА СТАВА
Експертът с богата психика Росен Йорданов разкрил убийството на пловдивския бизнесмен още вчера, а убиецът се изповядал на психолога предварително и си казал и майчиното мляко минути преди да дръпне спусъка. 
Това разкриха близки на профайлъра, защото той е прекалено скромен и се притеснява от публичността. 
Още вчера Росен Йорданов разполагал с трите имена, мотивите и пълен психопрофил на убиеца. 
Убиецът е много глупав, но изключителен манипулатор и заблудил абсолютно всички освен Росен Йорданов. Бизнесменът-жертва до последно имал пълно доверие на убиеца, макар че Росен Йорданов още миналата година го предупредил да го избягва. Още тогава Йорданов се съмнявал, че нещата отиват на зле и ще стане някоя беля, но... То си личало и от данните за детството на бъдещият убиец, и от психо-сексуалния му профил, и разбира се от отношенията с майка му, която той отъждествявал с Родината, а тя от своя страна третирала сина си като непълноценен Христо Ботев. Убиецът бил изтъкан от сексуални патологии - мрачни фантазии, които така и не успял да осъществи и това довело до непоносимо напрежение, подробно описано от всички светила на психо-науките. 
Една от патологиите му била, че искал да прави любов, без да си събува чорапите, но интимните му партньорки никога не откликнали с разбиране на тази негова странност и дори за пари не се съгласявали на това извращение. 
"Тоя човек е учебникарски пример за психо-тенджера под налягане, наближава моментът на избухването, наближава точката, от която няма връщане назад. Point of no return, точка невозврата! Limes sine reditu. Alea iacta est. Той влиза във фаталната алея" - тюхкал се Йорданов пред близките си и се чудел как да спре убиеца. Психологът лесно можел да изманипулира манипулатора, но професионалната етика не му позволявала. 
Точката, от която няма връщане назад, настъпила вчера, когато бизнесменът Васил Божков даде интервю със скандално жълти измислени или реални детайли за личния живот на известни публични фигури.
"Божков лъже, но това няма никакво значение - обяснил Йорданов. - Убиецът възприе всичко това като истина и то го афектира. На вас ви изглежда, че няма връзка, но тия работи не са като ония" - убеден е психологът. 
Във вчерашния ден убиецът разговарял няколко часа с Росен Йорданов и вече наистина всичко си казал, дори назовал името на жертвата. 
С тази изпреварваща информация МВР без малко да предотврати покушението, но не му достигнали няколко минути, защото убиецът, макар и непроходимо глупав, изчислил всичко  с клинична прецизност. 
"И най-простият си е малко умен, а такъв тип психопати са най-най-най-трудни за разкриване" - успокоил колегите си Йорданов и ги уверил, че това не е пореден провал на МВР, защото убиецът е разкрит и заловен, преди да е станало нещо по-лошо от убийството на един бизнесмен без късмет. 
***
Soundtrack:

Anna Vissi - Psihedelia
Music video by Anna Vissi performing Psihedelia. (C) 2003 Sony Music Entertainment (Greece) A.E.
YouTube

 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
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