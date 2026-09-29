ГЕРБ призова симпатизантите си да гласуват както дойде

ТО СЕ Е ВИДЯЛО!

На партийна среща в Стара Загора ръководството на ГЕРБ призова симпатизантите си да гласуват, както им скимне - ако щат за Ескобар, ако щат и за Венци Чикагото, все са свързани с наркопрестъпления.

С това лидерът Бойко Борисов доказа на обществото и на политическата наука, че ПП ГЕРБ е най-демократичната партия, в която всеки е господар на себе си и никой не очаква от членовете да гласуват под строй и като стадо в кошара.

"Както е казал Исус Христос, най се радваме на заблудените овци" - подсили позицията си с библейска мъдрост лидерът Борисов.

"Ако беше дошъл умник Гюров с умници другари, да удари чело в пода на зайчарника, да целуне пръстена и да поиска помощ, щях да си помисля, десни хора се водим, трябва да се уважаваме. Ако ми бяха обещали Йотова и Вълчев, че ще ме милват и галят по главата като папи, щях и аз да гласувам за тях, и партията да мобилизирам, то вече няма ляво-дясно. Ама при сегашното положение не виждам полза никаква. Затова: успех на всички и хората да гласуват как доде, то пък много важно кой ще е президент, като не съм аз!" каза Борисов и специално НЕ скъса менискус, за да покаже, че не е под напрежение.

Принципно Борисов къса менискуси, както други хора в подобна емоция късат ризи.

Той уточни, че не призовава да се гласува "по съвест", защото това би било лицемерие.

"Нашите хора съвест нямат. Какво е това съвест? Абстракция безпредметна, не може да се пипне, не може да се ритне. Съвестта не е асфалт, не е покрив на църква, не е даже Антон Хекимян" - представи фактите Борисов, а боговете замълчаха.