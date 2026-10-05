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Външната министърка Петрова-Чамова спешно отлетя от Нидерландия за биолабораториите в Иркутск, за да помогне в борбата за безопасно развъждане на чумички и да организира голям пир за доброто настроение на чумния град.

По-рано днес в Нидерландия Петрова-Чамова отново удиви света с тоалета си, но никой не се досети, че той е част от защитния ѝ костюм, с който тя ще се счепка с чумата, изпусната от счупена колба в руска биолаборатория.

"С Чумата, слава богу, няма да водя диалог. Дипломацията за мен е загадка, която се решава в диалога, а микробиологията е друго нещо, там подходът е съвсем различен" - издаде дипломатката, която по диплома и призвание е микробиоложка и в тази сфера се чувства видимо по-комфортно.

Министърката помоли посещението ѝ в Русия да не се възприема като заемане на страна в най-кървавия европейски конфликт след края на Втората световна Отечествена война.

"Аз не заемам страна, не се меся във външните и вътрешните работи на тая братоубийствена война. Както посещавам руските биолаборатории, където явно си играят с колби чума, така бих посетила и украинските биолаборатории, когато ги открият. Подчертвавам, че говоря не за обикновени, а за истински специални биолаборатории с чума, бойни отровни патки и комари, които зарязяват само православни руснаци, като в творчеството на Карбовски, Михалков и Гайтанджиева" - дипломатично се изрази микробиоложката.

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Петрова-Чамова направи и малко рисково изказване, като за човек, който отива в Руската федерация. Тя заяви, че там където отива, "беснеят завършени чудовища. Те не живеят по законите на цивилизования свят, а по човекоядски понятия. Там унищожават хора просто така, човешкият живот не струва нищо. За чумата говоря!" - уточни Чамова, макар че не уточни коя точно чума визира, щото например на фашизма и национал-социализма също им викат Кафявата чума.

След това Чамова се отправи към самолета, мърморейки под носа си характерния диалог:

- Фашист!

- Сам ты фашист!

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Из "Пир по време на чума" Когато Зимата връз нас повежда в бой и сняг, и мраз в космати яростни дружини - ний даваме горещ отпор: насреща ѝ трещят камини на весел пир без много зор. Но Чумата, царица зла, пристига - и е страшна тя, лелее жътва тя богата; отнийде помощ - трака-трак!