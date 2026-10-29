Радев взема уроци по небрежно-арогантен хумор от шефа на ГЕРБ

ПРАЙМ СЕ НА ЛУД, ШЕФЕ!

След като опита да изиграе скеч с непринуден хумор а-ла Бойко Борисов, Румен Радев видя, че тая работа е дяволски трудна, разстрои се от неуспеха и се обади на самия Бойко Борисов с молба за частни уроци по стендъп срещу гаранции за сигурност и обещание за протекции пред реформираната съдебна система.

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ТУ-ТУУУ

Когато видял, че го търси Радев, Борисов вдигнал телефона и казал:

- Повече гласове не давам, колкото кметове сте взели, толкова, вари ме печи ме, повече не давам, пък и в партията не ме слушат! - излукавствал Борисов, за да си вдигне цената и да го ухажват повече.

Радев обаче му отвърнал, че вече ни дронове в Черно море, ни избори го интересуват, ами иска да е готин и да блести с непринуден хумор като Бойко Борисов.

- Мислех, че с малко простотия и народнящина ще се доближа до нашия отец-основател Тодор Живков - изповядал се Радев пред колегата Борисов, доайен на държавническия хумор.

Борисов - макар да е наясно, че това не се учи, тактически обещал на Радев да му помогне и да го научи на всичко - смешки с 200 км/ч, библейски етюди на ръба на богохулството, опъване на менискуса като тетива и всякакви други хитрости, с които опитният живковист може да владее публиката.

Първият урок, който Борисов дал на Радев бил класическа интрига:

- Спри да изпълняваш нарежданията на Иво Христов, той не ти дава да си разгърнеш потенциала, не иска да си готин, завижда ти на добродетелите, иска цял живот да си дурачок в ръцете му и да потиска дълбокото ти АЗ!

Христов, който в това време подслушвал нерегламентирано, направил скандал с пряко включване в телефонния разговор, в който официално не присъствал.

После Борисов се обади на вашия репортер, за да се оплаче, защото само ние го разбираме:

- Г-н Петров, вие поне сте наясно, че ако ставаше само с простотия, всеки щеше да е Бойко Борисов! Така ли е, или не е така?

Съгласихме се, че е така, не става само с простотия, обещахме да се отстояваме, да бъдем себе си и в никакъв случай да не бъдем Граса Машел, вдовицата на бившите президенти на Ангола и Южна Африка.