Засекретяват абсолютно всичко за помилванията заради прекалено интимен характер

БАЗОВ МИНИМУМ

Водещите юристи на Прогресивна България в парламента приеха направо на четвърто четене закон, който засекретява абсолютно всичко, свързано с помилванията - вече е държавна тайна кой е помилван, как е помилван, на какви основания, с каква мотивировка, колко пари е дал и на кого. Всичко това представлява информация от най-интимен и чувствителен характер и не бива да се огласява под никакъв предлог.

"Не може заради предизборни бомбастики да се гаврим с личния живот на хората - обоснова се анонимен законотворец. - Който иска сам да сподели колко папи са го галили по главата, то си е негова работа. Това е вид coming out, като разкриване на ориентация, романтично влечение, джендър идентичност. Всеки е свободен да го направи за себе си, но да разкриваш за друг човек такава информация, представлява насилие срещу личността, нарушаване на личните граници. Все пак сме европейци и цивилизовано общество, неприкосновеността и правото на личен живот са за нас религия и базови добродетели. Това трябва да се учи в часовете по добродетели и човешко развитие. То трябва да е първия урок, още преди "Отче наш". Кой как си ескобара фара, това не би трябвало да е обществено достояние, не бива да се превръща в евтина предизборна сензация" - настоя анонимният депутат.

Той даде като контрапример евентуалното наличие на сфинктери в хипотетичен казус.

"Ако има забъркани сфинктери и психоекспертиза, тогава да, безусловно трябва да отстояваме максимална прозрачност заради утежняващ обществен интерес, това го знае всеки криминален сексолог. Да, сфинктерът наклонява везните и общественият интерес надделява. Да, правото на обществото да бъде информирано или защитено стои по-високо от правото на лична неприкосновеност, търговска тайна или държавна класифицирана информация в конкретния случай, когато имаме намесени сфинктери. Всичко това е да, останалото е не. Да помилва Йотова затворник, не е като да помилва пуйка президентът на Съединените щати. Милването на затворник е друго, то е по-близо до милването на коте, ако трябва сме юридически прецизни към детайла, духа и буквата на Закона" - прояви още настойчивост анонимникът

Вашият репортер Петров се опита все пак да научи името на законотвореца, но той категорично отказа да излезе от нелегалност.

"Не сме станали депутати, за да си развяваме срамотиите по медиите. Ние сме принципно анонимни и не парадираме. 20 век е, в Европа се намираме" - още по-настоятелно настоя анонимът, който също така скри пола, възраста и квалификациите си.



