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Радев и посланичката чели в Минсъвета "Митрофан и Дормидолски"

В творчеството на Иван Вазов има доста грешки, някои произведения са недружествени, замита проблемите Митрофанова

13 Окт. 2026
В "Под игото" трябва да се засили ролята на Освободителката - настоява Митрофанова, като недоумява защо между романа и продължението му "Нова земя" не е обърнато внимание на Руско-турската война, която с престъпна небрежност просто е прескочена.
В "Под игото" трябва да се засили ролята на Освободителката - настоява Митрофанова, като недоумява защо между романа и продължението му "Нова земя" не е обърнато внимание на Руско-турската война, която с престъпна небрежност просто е прескочена.

ЧИТАТЕЛСКИ КЛУБ
Във връзка с напрежението в Черно море, където един след друг бойни дронове с неизвестен произход потапят кораби до българския бряг, премиерът Радев извика за разговори в МС нейно превъзходителство Елеонора Митрофанова, посланик на РФ у нас. 
Запитан преди срещата дали ше постави ребром наболелите въпроси, Радев отговори агресивно:
- А, не бе! Вестник ще ѝ чета! 
Действително, на срещата в Министерския съвет премиерът и посланичката не четоха вестници и не замазваха проблемите с дипломатически формулировки.
Те четоха произведения на Иван Вазов и посланик Митрофанова открито постави на масата всички проблемни места в творчеството на народния писател. 
Преди всичко посланичката иска да се премахне от "Събраните съчинения" на Вазов повестта "Митрофан и Дормидолски". 
В тази сатира на младия Вазов посланичката не харесва името на героя и характеристиките му. 
Тя направи анализ на грешките в повестта и зададе резонни въпроси:
- Защо човек на име Митрофан е представен в книгата като пълна карикатура? Не можеше ли да му се даде друго име? Така Вазов се подиграва на прадядо ми, който е проливал кръвта си за вашата свобода. Примерно казано. Същият Митрофан в повестта на Вазов има позорен прякор, ето в началото още се казва: "...Митрофан Дакито, именуем още Прасето". Съгласете се, че е неприемливо и абсолютно недопустимо. Да не говорим, че този неприемлив Митрофан е описан като "либерал". Това, откровено казано, е сериозен проблем за нашите дипломатически отношения.
Според Митрофанова в повестта "Митрофан и Дормидолски" Вазов е заложил и още по-тънко присмехулство - на гръцки името "Митрофан" се превежда като "подобен на майка си". Това пък вече е откровена подигравка с Матушка Русь, сравнена по този циничен начин с някой си "Митрофан Дакито, именуем още Прасето". 

***
Митрофанова анализира също "Под игото" и продължението му "Нова земя", където с престъпна небрежност е прескочена Руско-турската война, а това омаловажава ролята на Освободителката. Вместо това, "Нова земя" се фиксира излишно в Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Тук има отделен исторически проблем, че някои хора си правят Съединение, без да питат, а Вазов и това не е описал, както трябва. 
После Митрофанова, явно отлично подготвена за разговора, извади друга книжка на Вазов, стихосбирката "Нови екове" от периода на Първата световна война, и посочи стихотворението "На руските воини". В него пък има такива недопустими работи, да го е срам човек, ако поназнайва малко от малко български. (Виж по-долу факсимилето.)
- Ето това е причината руснаците в България да живеят с десетилетия, без да научат български - огорчена е Митрофанова. - Руснаците в България може да забравят руския, но пак не научават българския. Аз научих някоя и друга дума и сега вече искам да се отуча. За какво да знам български, за да чета такива хули от най-почитания ви национален писател? Абсолютно наложително е да подложите на много сериозна ревизия творчеството му и съответно лаврите, с които го кичите - настоя посланичката.
***
Радев на свой ред се опита да постави един проблем и да каже думата "дрон", обаче Митрофанова го погледна така строго, че той заигра хоро, припявайки - "дрон-дили-дилиии, дан-дили-дилииии"... 
***

Иван Вазов, "На руските воини", 1916, всичките куплети. Още приживе, когато сам редактира своите "Събрани съчинения", народният писател съкращава четвъртия куплет. В традициите на социалистическото литертурознание това и подобни стихотворения на Патриарха се трактуват като "шовинистически". 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
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