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Динко пусна промомоция Happy Hour в деня за траур

Полицаи раздаваха флаери, рекламно съобщение за партньорския паркинг бе пуснато и по BG-ALERT

11 Ноем. 2026

НЕ ВИ КАЗВАТ ЦЯЛАТА ИСТИНА!
Медии съобщиха, че коли и камиони от катастрофата на магистрала "Тракия" са насочвани от МВР към паркинг на Динко от Ямбол, а Динко от своя страна после събирал добри пари от собственици, за да си освободят автомобилите. Но за жалост медиите отново казаха само част от истината, която дава напълно грешна представа за цялостната картина и контекста. 
Специално за деня на траур Динко пусна промоция на паркинга с облекчения и отстъпки в определен отрязък време - Happy Hour от 23:15 до 23:45, в който собствениците могат да се възползват от специално предложение за 10 процента отстъпка при освобождаване на движимата си собственост.
От МВР отново оказаха всестранно съдействие на хората, като се постараха всеки заинтересован да бъде информиран за изгодното предложение. 
Полицаи раздаваха флаери и листовки в района на катастрофата и паркинга, а системата BG-ALERT сработи безупречно и разпрати рекламни съобщения до всички телефони в радиус от 50 километра. 
Към рекламните флаери имаше и листовки за кормуване със занимателни тестове за поведението ни на пътя и как да спечелим войната по пътищата. 
Това бе поразителен пример за публично-частно партньорство и трогна до сълзи много хора. 
Известния с милосърдието и филантропията си Динко също се поразчувства, но умерено, защото няма време за размекване, когато смъртта жътва жъне на народната нива.   
"Аз не съм като чуждите вериги изедници, които рекетират и изнудват българина, при мен промоциите са реални!" - изпъчи се Динко, а човещината и патриотизмът му избиха като два цирея на красивия му нос. 
Полицаите, верни на службата си, направиха и малка превантивна хитрост: заедно с отстъпката на паркинга Динко раздаваше на шофьорите като комплимент и бутилки с утешителен алкохол. А на изхода полицаите чакаха с насочени като пистолети дрегери и хищни усмивки. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
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