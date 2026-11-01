Дрон с неизвестен произход спечели изборите

ВИЖДА СЕ ОТ БРЕГА

Дрон, безчинстващ в Черно море, победи на изборите за президент на РБ, но остава все така с недокрай изяснен произход. Компетентните органи в държавата не се чустват компетентни да обявят какъв е по националност дори и след изборната му победа.

Въпреки че са в зоната на електорален комфорт, компетентните органи не искат да си играят с огъня и продължават да се придържат към приблизителни формулировки.

"Има логика президентът да е руски, но не можем да го твърдим без доказателства - заяви най-компетентният орган Румен Радев. - Логиката е дрон с две остриета, а Победата има много бащи, минимум двама, както е казал президентът Кенеди. Следователно дронът победител има сума ти бащи, иди го търси кой е истинският родител/настойник, ако си нямаш работа. Това е точно като историята с бащата на Адолф Хитлер. Историците така и не могат да определят с точност кой е бащата на бащата на Хитлер. Бащата на Хитлер е роден извън брак, "незаконороден" по тогавашните понятия. Но на 39-годишна възраст успял да се уреди с мъртъв порядъчен баща с фамилия Хидлер и да получи лъвския пай от наследството му. И в живота се издигнал до митничар! История, достойна за възхищение, но къде ни доведе логиката? В Хитлерова Германия, където изобщо не сме искали да ходим. За един дрон или президент, или фюрер най-добре е да остане с неизяснен произход" - измести генетиката и евгениката от дневния ред на обществото Радев.

"Мога да ви дам още логика - даде я Радев. - Ударите на дронове в Черно море бяха много хитро участие в изборите и който ги е пратил тия дронове да бият досами българския бряг, познава много добре народопсихологиката ни. Българинът разсъждава логически: ако разсърдим Колективния Запад, той нищо няма да ни направи, няма да ни репресира, но пък можем да ревем във Фейсбук, че ни репресира и прави геноцид! Колективният Запад е мека китка и няма воля за репресии, с него може да си правим и майтап, и да си го препсуваме безнаказано. Обаче ако разсърдим тоя, дето пуска дроновете да бият досами брега, той може да ги прати и на брега, и по-навътре. Ние не знаем кой е той, не искаме и да знаем! Но неговите репресии са истински. Твърдата ръка не е като меката китка, тъй че да внимаваме в оперативната обстановка! И на тази радостна нота приключвам, драги сънародници, да ви е честит новия дрон-президент, който може и да не е точно руски, но не му личи" - стовари думите си Радев като сатър с две логически остриета.



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