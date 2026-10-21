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Уиткоф за Путин: Страшен хуманист е, за хората човек убива!

Време е да претворим в дела заветите на Джордж Оруел - пришпори Историята специалният пратеник

21 Окт. 2026

ЛЕНИНГРАД
Специалният пратеник на Тръмп по руско-украинското унищожение призна, че е поразен от хуманизацията на президента Путин. 
"Той е радикален хуманист, за хората човек убива! Може да е канибал, но се храни с пълен комплект прибори по дворцов етикет" - впечатлен е Уиткофф.
Пратеникът се уверил, че Путин в безкрайната си любов към човешкия род, Христовата вяра и традиционните ценности е готов да воюва, ако трябва и 20 години, като Петър Велики във Великата северна война. 
(След тази война Швеция завинаги загубва статута си на велика държава и позорно се заема със собствените си проблеми, за да си отгледа днешното разглезено и непълноценно население.)
"Вярно е, че и нашите МАГА-реднеци гласуваха за Тръмп с идеята, че Америка ще бъде винаги в първа точка на дневния ред и няма да се занимаваме със световните батаци, където ни изтичат парите и силите, колкото да оплескаме още повече нещата - засегна тангенциално и вътрешната политика на САЩ Уиткофф. - Но ние не сме дошли на власт да угаждаме на някакви червеноврати селяни, ние имаме по-високи глобални и хуманистични цели. Ние имаме историческа мисия, обърната към цялото прогресивно човечество. Затова другият месец във Фънджън Тримата големи Пу, Си и Тръмп ще се договорят как да си разпределим света и да претворим в дела заветите на Джордж Оруел. Светлото бъдеще на 1984 закъсня. Господ забавя, но не забравя, както е казал най-мъдрият народ, забравих му името" - нямаше кой да подскаже на Уиткофф, че това е изконно българска мъдрост в съкровищницата на човечеството. 
Пратеникът съзнава, че Путин и Тръмп още са далеч от мащабите на Ленин, Сталин и Мао, които в името на Човека са избили милиони класови врагове и това звучи гордо. Но все пак трябва да отчитаме, че сега времената са други. Европа не е виждала голяма истинска война от 40-те години на миналия век. Мисленето на хората трудно се преобръща и не всеки осъзнава, че боят е за добро. 
"Разбира се, нашите американски президенти в името на демокрацията и човешките права също показаха стоманена твърдост в Корея, Виетнам, Ирак, Афганистан, Сирия, сега в Иран. Далеч сме от постиженията на Путин, ала чудесата на радикалния хуманизъм тепърва ще се разгръщат. Ще има да се чудим, само да сме живи и здрави да го видим!" - оптимист е Уиткофф. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
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