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На новата салфетка с процентите - Радев с амбиция да е салфетката

Днес, 01:31

ФЪНДЖЪН, ДРУГИЯ МЕСЕЦ
Във връзка със съобщенията, че Путин, Си и Тръмп готвят "нова Ялта" и нова "салфетка с проценти", българският пръв държавен и партиен ръководител Румен Радев изяви желание да се включи в Тристранката под формата на салфетка. 
На срещата във Фънджън Тримата големи ще договарят сфери на влияние и ще си разпределят картата на света, без да питат останалите, защото другите държави нямат карти. 
България обаче има премиер-салфетка, който смята да участва в писането на новата история. 
Това обяви Румен Радев в специално обръщение към протестиращите срещу политиката му българи. 
"Ако не си на масата на преговорите, значи си в менюто - прочете премиерът листче, написано от вицепремиера му по добродетели и опорни точки. - България няма да е в менюто, България ще е салфетка, а салфетката, това съм аз, ако разбирате френския ми, медамз е месьо хулиганьо̀ - добави от себе си премиерът, изключително горд от това, че състави сам изречение. 
Премиерът Радев добави назидателно, че България няма нужда от нова сглобка, защото самият той, Радев, е много по-маневрен и повратлив от Бойко Борисов, а по топлина на скута ще надмине Пеевски с 200 км/ч. 
"За разлика от Пеевски аз мога сам да си шофирам самолетите" - извади още едно сравнение в своя полза премиерът. 
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РАЗБОР НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ РИМИ
Т.нар. "салфетка с процентите" е историческо хвърчащо листче, на което Чърчил в края на 1944 драскал някакви проценти (на среща със Сталин в Москва) за разпределяне на влияние върху страните от Балканите след войната. Според договореното тогава, в България и Румъния ужким трябвало да има 90% съветско влияние и 10% на западните съюзници. Каквото и да си е представял Чърчил, както и да ги е смятал тия проценти, Историята след войната показва, че тия проценти са бошлаф. България и Румъния след Втората световна стават 100 процента съветски в състояние на пълна и безусловна фелация, която се продаваше като фелиция (до ноември 1989).
Колкото до сравненията на евентуалната Среща във Фънджън (ноември 2026) с Конференцията в Ялта (февруари 1945) - реално погледнато, евентуалната среща на Тримата големи във Фънджън - със или без салфетка, много повече прилича на Тристранния пакт от септември 1940 (Оста Рим-Берлин-Токио). Тогава Германия, Италия и Япония на почва идеологическа близост сключват договор за дружба и взаимопомощ и си разпределят сфери на влияние, без да питат останалите.
Резултатът от сключването на тоя пакт е известен от не толкова пожълтелите страници на Историята - световна война с милиони жертви и клетви на победителите това никога повече да не се повтори. 
Но и страниците на Историята също се ползват като салфетки - за бърсане на кървави сополи от слабите капиляри на милитаристическата наркомания.  

 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
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