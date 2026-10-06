Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Фейк бюлетин

Радев успокои: Конфликтът в Черно море е на лична основа, спор за паркомясто ескалирал

За тези, които не ги задоволява това обяснение, ще свикаме пресконференция с психолог и интимни подробности

06 Окт. 2026
Интимни подробности...
Интимни подробности...

НА МОРЕТО ДУПКА, ЧАКРЛАКАДЕЙ
Румен Радев направи изявление за успокояване на обществото с оглед на раздвижената обстановка в Черно море.
"Няма страшно, конфликтът в морето е на лична основа - тушира слуховете премиерът. - Просто спор за паркомясто в икономическата зона е ескалирал до удари с дронове. Това нас не ни касае пряко, тоя паркинг не го държим ние" - успокои хората Радев и насърчи всички да се държат като запалянковци, защото това е най-разумното в момента.
"За тези, които се чувстват незадоволени от такова обяснение, ще свикаме пресконференция с интимни подробности и психолог - обеща Радев. - Там има какво да се разкаже, има с какво да се разпали еротичната фантазия на народа. Руски дронове не знам дали има, но има иронии на съдбата и честита баня в морето. Нямам предвид кървава баня, макар че всеки е свободен да си представя каквото му е по-романтично. Всички сакатлъци на тоя свят се случват или заради любовна обида, или в спор за паркомясто. В Ормузкия проток също спорят за паркоместа. Вече всеки иска да паркира като на село и да има по пет любовници, ама да не хойкат. Ами не става така!" - математически и социологически коректен, е Радев. 
Според премиера, ако стане Руско-турска война, най-важното е да подкрепяме и двете страни. 
"Исторически погледнато, повечето Руско-турски войни са приключвали доста неприятно за България, но в края на краищата винаги накрая идват и ни освобождават, това е положителният ни исторически опит" - оптимист е далновидният напред и назад във времето премиер.
***
Радев бе пределно откровен и открит като контейнер за боклук:
"Не ме притеснява, че у нас е пълно с хора, които още си мислят, че войната е мач, а това в морето е ватерполо и най-естествено е да ръкопляскат на "нашите". Видях, че някои се радват как нашите ударили поганците. Нормално е по-голямата част от природонаселението да има стъклена вата в главата и да си представя, че военни действия под носа ни са нещо готино, понеже харесваме по-силния играч. Това именно електорално-интелектуално месиво дава най-добрите блатове на социологическата торта. Ние за какво го отглеждаме тоя електорат? Да гласува с главата си ли? Айде моля, да ги нямаме такива! На малоумни хора не им е работа да мислят! Ако стане някакъв сакатлък на наша територия, аз съм си добре и с Путин, и с Ердоган, и на двамата съм правил услуги неоценими. Те да се оправят помежду си, на мен ми е все тая на кого ще държа тръбата. Колективният Запад като стане бабанка с голям винкел, тогава ще го слушам и уважавам" - заяви премиерът между две серии лицеви опори с опорни точки и лост. 
***
"На мене Меркел няма да ми казва какво да правя!" - дотича отнякъде Владимир Николов и показа съдържанието на волейболната топка върху раменете си. 
***
Soundtrack: 

Аз работих в транспорта... На морето дупка!

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

фейк бюлетин, фалшиви новини

Още новини по темата

ЧАМ КУШИЯ: Външната министърка спешно лети към Иркутск за среща с чумата
05 Окт. 2026

Спира се монтажът на мантинели - и без това скоро няма да има гориво
01 Окт. 2026

Росен Йорданов разкрил убийството още вчера
30 Септ. 2026

ГЕРБ призова симпатизантите си да гласуват както дойде
30 Септ. 2026

Законът за ракията писан на пияна глава с Петрохан
28 Септ. 2026

Сл. Трифонов съборил паметника, за да подкрепи Украйна

23 Септ. 2026

Путин разярен: Доколе ще търпим неграмотните задунайски копейки!
22 Септ. 2026

Открит урок по добродетели и сфинксове в детска градина
18 Септ. 2026

Валерия Велева обеща да прочете какво е публикувала
17 Септ. 2026

Психологът Ескобар призна: Публичната гавра ми доставя еротично удоволствие
15 Септ. 2026

Ескобар смени бизнеса - стана психолог, продава медийна дрога
14 Септ. 2026

Йотова сменя вицето - трябва ѝ по-енергичен и нестандартен, ганг-стайл тип
11 Септ. 2026

Лили подкрепя Симеон-Хасан след 25 години

10 Септ. 2026

Вежди Рашидов: Подкрепям Колективната Йотова!

08 Септ. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПОСЛЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки