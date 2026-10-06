Радев успокои: Конфликтът в Черно море е на лична основа, спор за паркомясто ескалирал

НА МОРЕТО ДУПКА, ЧАКРЛАКАДЕЙ

Румен Радев направи изявление за успокояване на обществото с оглед на раздвижената обстановка в Черно море.

"Няма страшно, конфликтът в морето е на лична основа - тушира слуховете премиерът. - Просто спор за паркомясто в икономическата зона е ескалирал до удари с дронове. Това нас не ни касае пряко, тоя паркинг не го държим ние" - успокои хората Радев и насърчи всички да се държат като запалянковци, защото това е най-разумното в момента.

"За тези, които се чувстват незадоволени от такова обяснение, ще свикаме пресконференция с интимни подробности и психолог - обеща Радев. - Там има какво да се разкаже, има с какво да се разпали еротичната фантазия на народа. Руски дронове не знам дали има, но има иронии на съдбата и честита баня в морето. Нямам предвид кървава баня, макар че всеки е свободен да си представя каквото му е по-романтично. Всички сакатлъци на тоя свят се случват или заради любовна обида, или в спор за паркомясто. В Ормузкия проток също спорят за паркоместа. Вече всеки иска да паркира като на село и да има по пет любовници, ама да не хойкат. Ами не става така!" - математически и социологически коректен, е Радев.

Според премиера, ако стане Руско-турска война, най-важното е да подкрепяме и двете страни.

"Исторически погледнато, повечето Руско-турски войни са приключвали доста неприятно за България, но в края на краищата винаги накрая идват и ни освобождават, това е положителният ни исторически опит" - оптимист е далновидният напред и назад във времето премиер.

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Радев бе пределно откровен и открит като контейнер за боклук:

"Не ме притеснява, че у нас е пълно с хора, които още си мислят, че войната е мач, а това в морето е ватерполо и най-естествено е да ръкопляскат на "нашите". Видях, че някои се радват как нашите ударили поганците. Нормално е по-голямата част от природонаселението да има стъклена вата в главата и да си представя, че военни действия под носа ни са нещо готино, понеже харесваме по-силния играч. Това именно електорално-интелектуално месиво дава най-добрите блатове на социологическата торта. Ние за какво го отглеждаме тоя електорат? Да гласува с главата си ли? Айде моля, да ги нямаме такива! На малоумни хора не им е работа да мислят! Ако стане някакъв сакатлък на наша територия, аз съм си добре и с Путин, и с Ердоган, и на двамата съм правил услуги неоценими. Те да се оправят помежду си, на мен ми е все тая на кого ще държа тръбата. Колективният Запад като стане бабанка с голям винкел, тогава ще го слушам и уважавам" - заяви премиерът между две серии лицеви опори с опорни точки и лост.

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"На мене Меркел няма да ми казва какво да правя!" - дотича отнякъде Владимир Николов и показа съдържанието на волейболната топка върху раменете си.

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Soundtrack:

Аз работих в транспорта... На морето дупка!