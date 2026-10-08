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Два института на БАН заедно с Института по ануси на МВР дадоха пресконференция с бомбастични разкрития за трагедията в Черно море преди няколко дни и печалната кончина на цар Самуил преди 10 века.

Учените се извиниха, че нямат нови данни, но решили да дадат пресконференция, за да сложат политическия цирк на научни релси и да дадат материал за кафявите медии.

От БАН казаха по 1-2 изречения, за да вземе доминантно думата известният анусен психолог и адмирал с бял панталон Йорданов.

Той заговори емоционално, защото такъв е научният му темперамент и заяви, че никога не се е съмнявал в автентичността на костите на цар Самуил, а моряците от потъналия кораб в Черно море били секта с какви ли не погански особености.

"За оцелелите от другия кораб нищо няма да кажа, защото психо-портрет на жив човек не е сериозна работа, така не може да се спазят криминалната правда и академическата коректност - размаха крайници Йорданов. - Затова ще говоря само за мъртвите. Те са били ужасни хора, секта с йерархия и култ към Сатаната. Съжалявам, че не са тук близките им, за да им го кажа в лицето, но ако някой се осмели да им вдига паметници, лично ще се обадя на Слави Трифонов да вземе мерки с бойния чук на бившата ЧВК "Вагнер". Колкото до техническата част на въпроса, убеден съм, че в удара по корабите няма външна намеса. Това се потвърждава от всичките ми психо изследвания, то е просто по учебник. Мъртвите са извършили колективна меланхолна самоанихилация на почва геополитическа депресия. Никой не ги е удрял нито от въздуха, нито под водата, всичко там е вътрешна динамика. Искали са да ликвидират и другия кораб, но тъй като не са ходили в казармата, не са могли да го потопят и да убият колегите си. Във всеки случай не търсете участие на други хора и техника от, не дай боже, воюващи държави. Това може да ни докара само допълнителни неприятности" - зачеркна всички въпросителни по тоя случай експертът.

Колкото до цар Самуил, там сложността на експертизата произтича от фаталната липса на тъкани:

"Анусът на цар Самуил е напълно унищожен от мелницата на вековете - изобрази с разперени ръце "мелница" психологът. - Тази ключова липса прави изготвянето на психопрофил адски трудна задача. Но мен трудностите никога не са ме спирали. Направих клинично прецизен психо-сексо-теологичен профил и на Самул, и на ослепените му войници. Те са били достойни хора и както каза президентът Йотова: нашите салтанати и панаири правят слепите окати. Чети, говедарче, чети и ти, Ивайло Свинепасе! Общо взето всичко е ясно, ала се чакат още няколко експертизи, сега просто трябваше да кажа нещо с афективна стойност преди изборите" - обеща още сведения експертът, ако се стигне до балотаж между Ескобар и Лама Иво.