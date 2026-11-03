Радева разкри за кого бие камбаната

ВЫСШАЯ МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Премиершата Десислава Радева повиши активността си, разтревожена от ниската избирателна такава. Тя поздрави враговете на народа с песента For Whom The Bell Tolls, а после даде някои разяснения какво е искала да каже авторката и какво е искал да каже мъжът ѝ, когато заяви, че очаква още знакови убийства. Защото дълбоките мисли имат нужда от дълбоко гмуркане в смисъла им. Знакови убийства наистина предстоят, въпросът е под какъв знак.



Според Радева, с идването на истински социална партия на власт, обществото трябва да си припомни някои термини и практики на образцовите социалистически и национал-социалистически държави в световната история на труда.

Специално за читателите на Фейк бюлетин г-жа премиершата сама потърси вашия репортер Петров.

Ето какво каза тя ексклузивно и доверително:

"Нещата не са сложни, само простите хора ги усложняват - започна афористично Радева. - Хората се чудят за кого бие камбаната от моя музикален поздрав, за какви убийства говори министър-председателят и мой съпруг, за какви разстрели дръндори агентурата под журналистическо прикритие. А то няма нищо за чудене, защото всичко е вече написано, но трябва да се чете, а главите си да ги ползваме за мислене!" - почука си надстройката Радева и си погали базата, както Йотова милва ескобари.

"Ескобарите, те да са живи! - продължи Радева. - А други не трябва да са живи, за да освободят място за достойните. Жизнено пространство, лебенсраум! Интелигентните н.-социалисти знаят. Социалната държава има нужда от висша мярка за социална защита. Още по-интелигентните социалисти знаят какво представлява висшата мярка. А обществото трябва да си припомни термините ЧСВН (член на семейството на враг на народа), ЧСИР (член на семейството на изменник на Родината). Всички тези са недостойни да живеят. Същото ще се случи по един или друг начин с всички политически непълноценни групи и индивиди. Не е въпросът да се национализират парите от частните пенсионни фондове. Нали всички разбираме, че социалната държава сама може да се грижи за пенсионерите си, а частниците изедници искат само да ограбят нашите майки и бащи. Те нямат право да живеят, имат право да наторят хубавия български чернозем. И нека от техните кости изникнат цветята на новата социална и прогресивна държава! Толкова е просто и винаго е било! Достатъчно е добрите да убият лошите и всички че заживеем щастливо. Човек е длъжен да живее дълго и щастливо, но всеки ли има право да носи гордото име Човек?" - запита Радева, но не можахме да ѝ отговорим, защото с нея наистина се гмурнахме в дълбокото на дълбокото.

"Авторитетните държавни ръководители винаги си имат шутове, които имат задължението и привилегията да изказват на глас най-радикалните им мисли. Такъв беше КГБ-клоунът Жириновски, такъв е сега пияният Медведев. А как бих искала някой да напише за мен като Ленин за Толстой! Мисля, че съм един огледален образ на прогресивната революция" - каза още Радева, така че да я разберат само за най-най-интелигентните читатели.

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