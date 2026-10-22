НСО и ДАНС: Колтуклиева готвеше безредици като във Франция, иска да разграби Louis Vuitton

ТУК НЕ Е ПАРИЖ!

Дойдоха първите реакции от управляващите след инцидента със Соня Колтуклиева, при който журналистката беше просната по гръб на тротоара от гард на НСО.

ДАНС и НСО светкавично извадиха психоекспертиза на Соня Колтуклиева и данни, че журналистката е готвела улични безредици като във Франция, за да се възползва от хаоса и да ограби магазин на Louis Vuitton. Атаката по председателя на НС била само първа точка в пъклената ѝ програма и добре че сега е извън строя! Колтуклиева отдавна искала чанта от престижната марка, но разбира се едно е да искаш, друго е да управляваш с пълно мнозинство и да имаш възможности.

Йотова и Радев одобриха действията на НСО, но изразиха съжаление, че Колтуклиева се е разминала с телесна повреда, докато електоратът иска истински твърда ръка и кървави зрелища.

"Погледнете какво пишат нашите симпатизанти в интернет, това не са само тролове, а практически вменяеми хора според новото прогресивно нормално" - заяви Йотова, от предизборно мероприятие на държавни разноски, защото освен кандидат все пак се явява и актуален президент.

Ето какво пишат феновете в интернет. И това са буквално вменяеми хора.

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Председателката на НС Доцова, чийто гард просна Колтуклиева, се извини на феновете, че малодушно е избягала от местопроизшествието.

"Разбира се, можех да се върна и да ритна Колтуклиева по главата като великия режисьор Никита Михалков. Но все още съм неопитна, не съм свикнала с ролята си на първа сред равни, още не съм осъзнала напълно, че на мен ми е позволено това, което не е позволено на добитъка" - каза Доцова и стрес не можа да се сети за латинската поговорка, че което е позволено на Юпитер, не е позволено на вола: Quod licet Iovi, non licet bovi.

Михалков бьёт ногой по лицу В Михалкова кинул яйцом экстремист, он в ответ ударил ногой по лицу Михалков бьёт ногой по лицу В Михалкова кинул яйцом экстремист, он в ответ ударил ногой по лицу

1999 г. Никита Михалков се възползва от положението си на близък до властта господар.

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Радев обеща да се действа още по-твърдо при всеки опит да се европеизира България и да настане хаос с погроми и разграбване на магазини, както се случва в няколко европейски държави в момента.

"Думам ти, Колтуклиева, сещайте се, протестьори!" - предупреди Радев всички, които си играят на демокрация и организират протести срещу управлението му, амбицирано да прерасне в авторитарен режим.

Според Радев, тук не е Париж и никога няма да бъде.

А Доцова е омерзена от селянията на Колтуклиева, която иска да граби Louis Vuitton, а дори не знае, че в София няма такъв официален магазин.

"Сигурно е искала да гепи нещо от втората употреба. Селянка! Не ми е на нивото и наистина съжалявам, че не я подредих, както трябва" - влезе в правилния тон председателката на партията, която върна нормалността и прекрати беззаконията.