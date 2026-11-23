НАСИЛА ХУБОСТ НЕ СТАВА

Връщането на Дженсън Хуанг начело на фабриката за чипове станало с фалшив ТЕЛК, изваден в България, призна самият той след първата оперативка при завръщането му в борда на директорите Nvidia.

По препоръка на Доналд Тръмп Дженсън Хуанг се свързал с организирана група за ТЕЛК в България и те му изготвили документ за 100-процентова полова инвалидност.

Лекари са сред арестуваните при мащабна акция срещу фалшиви ТЕЛК Няколко лекари са сред вече задържаните 14 души в акцията на полицията срещу издаването на фалшиви ТЕЛК решения. Освен в София, тя обхвана и в Разград, Враца, Мездра. Сред задържаните при цялата операция има 4 лекари и 5 посредници. Арестувани са и двама с фалшиви ТЕЛК.

***

С този документ Дженсън доказва, че не е имал непристойна връзка с Алис Хуанг и не е предавал по полов път тайни от национално значение, нито каквато и да е чувствителна информация, представляваща риск за националната сигурност на САЩ.

"Така е, вярно е! - потвърди блудният меринджей. - Експертизата в България е на изключително високо ниво. Свързаха ме с едни телкаджии от Павликени, а един криминален психолог, Росен Йорданов, ми направи пълни изследвания с психопортрет, теологична дисекция и сексологична патоанатомия. Експертизата на Росен Йорданов доказа, че вместо императорски жезъл между краката ми спи вечен сън една патка по пекински, казано на езика на китайската поезия. Оттам пък следва с категорична сигурност, че не бих могъл да спя с китайска шпионка и не съм жертва на креватен шпионаж (sexpionage). Тоя honey trap го прескачам с левски скок, така ми каза Росен Йорданов, който е топ-сексолог и теолог. В теологичната му експертиза също така е отбелязано, че не съм ходил на Петрохан и на Острова на Епстийн. Въобще, който има срещу мен претенции по тая част, може само да ми подържи чипса" - доволно констатира Повелителя на чиповете.

Той обясни също, че еднаквите фамилии Хуанг също показват, че не е имал афера с китайската Мата Хари - Алис Хуанг.

"Дори да не бях импотентен, как ще се занимавам с жена, която има същата фамилия като мен, аз да не съм Томислав Дончев! Ами ако се окажем роднини? Светът е малък, а и китайският народ не е толкова голям. А Росен Йорданов е потресаващ професионалист. С един поглед ме разгада" - свидетелства меринджеят.

***

Soundtrack:

Контрол - Дайте ми (1993) НЕ притежавам правата върху музиката ! Ако сте собственика на песента и желаете тя да бъде свалена, свържете се с мен и мигновено ще бъде премахната от канал... Контрол - Дайте ми (1993) НЕ притежавам правата върху музиката ! Ако сте собственика на песента и желаете тя да бъде свалена, свържете се с мен и мигновено ще бъде премахната от канал...

***



Авторът Сър Гей Бубка тича с изменено лице към езерото с патиците в Южния парк.

Шарж: Христо Комарницки.