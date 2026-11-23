Компанията Nvidia съобщи, че бордът на директорите е гласувал единодушно за възстановяването на Дженсън Хуанг на постовете президент, главен изпълнителен директор и член на борда, като решението влиза в сила незабавно, пише сайтът Clash Report. Часове преди това президентът на САЩ Доналд Тръмп публично призова борда да върне Хуанг на работа. Само шест дни по-рано бордът беше заявил, че няма намерение да го връща.

Ръстът на акциите на най-големия американски производител на чипове достигна 31% след обявяването на новината.

Решението е взето след "поредица от дискусии и срещи" с Хуанг, като от борда са изразили задоволство от неговата "откровеност и способност да ръководи". Председателят на борда Харви Джоунс определи Хуанг като най-подходящ да оглави Nvidia. Президентът на САЩ Доналд Тръмп пък заяви, че Дженсън Хуанг е велик патриот и национално богатство. В интервю за CNBC Тръмп каза, че е говорим многократно с борда на директорите на Nvidia "директно и индиректно". "Бордът действа много отговорно. Някои други ръководства щяха да се борят срещу такова решение. Ако те се бяха борили, това щеше да е катастрофа", смята Тръмп. Той каза, че бордът е поискал уверение, че Хуанг не е заплаха за националната сигурност, и Тръмп го е дал. Американският президент разкри, че е говорил с китайския лидер Си за Хуанг надълго и нашироко. "Си не го познава. Всъщност аз бях изненадан, че той не знае много за Дженсън", добави той.

Хуанг заяви, че за него е чест да се завърне, и благодари на борда, служителите и акционерите.

Дженсън Хуанг подаде оставка на 12 ноември, след като в медийни публикации той беше свързан с Алис Хуанг - бивша ръководителка в компанията Megaspeed, за която представители на американското разузнаване твърдят, че е поддържала контакти с китайските разузнавателни служби. На 17 ноември, по време на конферентен разговор относно финансовите резултати, Харви Джоунс заяви, че бордът няма намерение да възстановява Дженсън на поста главен изпълнителен директор. В неделя Доналд Тръмп написа в платформата Truth Social: "Надявам се бордът на Nvidia да върне Дженсън Хуанг на работа".

Комитетът от независими представители, подпомаган от външни правни консултанти, ще довърши започналото разследване, като Хуанг заяви, че ще сътрудничи на процеса. Nvidia също така предприема стъпки за назначаване на отговорник по съответствието (chief compliance officer) и е създала комитет по национална сигурност и контрол върху износа. Очаква се на 1 декември. Хуанг да даде показания пред Конгреса, съобщи изданието The Verge.

Дженсън Хуанг и Доналд Тръмп

Тръмп неведнъж се е изказвал ласкаво за основателя на Nvidia. През март тази година Хуанг беше назначен в Президентския съвет по наука и технологии, припомня сайтът The Motley Fool.

През април 2025 г. Дженъсн Хуанг присъства на вечеря в курорта на Тръмп "Мар-а-Лаго", като кувертът за събитието бе 1 млн. долара на човек. Малко след това администрацията временно отложи налагането на ограничения върху чиповете H20 на Nvidia, въпреки че впоследствие правителството въведе изисквания за лицензиране. Към юли същата година администрацията на Тръмп се съгласи да възобнови издаването на лицензи за износ на чипове H20 за Китай. По-късно Тръмп заяви, че е договорил сделка с Хуанг, която позволява на компанията да продава процесорите, при условие че федералното правителство получава 15% от приходите. През декември 2025 г. Тръмп одобри продажбата на по-мощните процесори H200 на Nvidia за Китай, като правителството си осигури дял от 25% от постъпленията. Тези продажби обаче бяха до голяма степен блокирани от Пекин, макар че Китай все пак разреши сделки в ограничен обем. Според информация на The Washington Post Nvidia е дарила и 25 млн. долара за проекта на Тръмп за изграждане на бална зала в Белия дом.