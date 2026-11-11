Тръмп заглежда и Нобела по физика - изобрети най-дългите 24 часа

АБУ ДАБИ - ВАШИНГТОН

На преговорите за мир в Украйна мирът е последна грижа и няма да го бъде, но се очерта нова линия в амбициите на Доналд Тръмп. Американският президент вече иска не само Нобела за мир, но и Нобела за физика, защото постигна това, което никой друг учен не е постигал: деформация на времето, при която едни 24 часа от преди началото на мандата му, се удължиха до 2 години.

Припомняме, че по време на предизборната си кампания Тръмп обеща, ако бъде избран, да наложи мир "за по-малко от 24 часа".

Избраха Тръмп, мир няма, следователно 24-те часа още текат.



Вчера, преди да почнат преговорите, Тръмп (за кой ли път) обяви, че мирът е съвсем близо, но мирът, разбира се, е мираж в пустинята и не му е толкова спешен, защото има куп други по-важни неща като Нобелови награди, интронизация, пожизнено управление, конституиране на наследствена монархия в САЩ.

"Мир ще има съвсем скоро, но 24 часа още не са минали, защото аз никога не лъжа. Диктаторът Зеленски не се маха от поста си и не организира избори под предлог, че е война. Аз имам много по-сериозни основания да остана на поста си и да стана истински император, защото имам карти! Може да се каже, че още дори не съм встъпил истински в длъжността си, камо ли да съм преполовил мандата" - заяви Тръмп и прати на Зеленски малко зелен хайвер, а на Путин обеща да му свали санкциите, ако му съдейства за Нобела, като спре догодина за няколко седмици войната, докато минат наградите.

"О, 24 часа, поспрете, тъй сте хубави!" - възкликна Тръмп като един Фауст след сделка с Дявола, като изтъкна, че неговите 24 часа, разтеглени в 2 години са много повече от Путиновите "Киев за три дни", продължаващи 5 години.

"Това е математика и физика, дюдс. Тремендос, амейзинг! - постави нещата на научна основа Тръмп. - За да ме настигне Путин в моите 24 часа за 2 години, той трябва да разтегли неговите "Киев за три дни" до 6 години. Но през това време аз ще съм още по-напред по следите на удълженото време" - изчисли надмощието си Тръмп и си целуна вратовръзката с език.

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В Абу Даби Сергей Лавров прати европейските представители по креватчетата, защото големите имат да си говорят неща, които не са за пред децата.

След това написа послание до Тръмп, в което му обеща всичко, като в замяна иска за РФ само украинските територии, записани в руската Конституция. И падане на санксиите.

ТОВАРИЩ ТРАМП, ВЫ БОЛЬШОЙ УЧЕНЫЙ - започна писмото си Лавров.

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