В новата държавна верига Кефланд - кеф цена няма!

МАГАЗИН ЗА ЕДИН КЕФ

След неубедителния успех на Магазини за хората държавата подхваща потребителската кошница на населението от другия край. И съвсем не става дума за прическата тип "кошница" на президента!

Тръгват успоредни процеси - изгонване на веригите изедници, усвояване на изоставената от тях инфраструктура и настаняване в тях на новата държавна верига Кефланд.

Веригата има два рекламни слогана или както се казва по новому - два рекламни лозунга:

1. Кеф цена няма!

Веригата Кефланд с държавна помощ ще овладее пазара, конкурентите ѝ ще фалират, собствениците им ще бъдат сурово наказани или ще емигрират доброволно. Тогава в магазините Кефланд не само ше се слагат произволни цени, но и злите Урсули от Брюксел ще почнат да ни налагат санкции, което съответно ще се отрази на цените. Но както е казал мъдрият народ - кеф цена няма! Каквото надробиш, това ще сърбаш, а като нямаш крава, ще духаш кашата.

2. Какво ли няма там!

Този лозунг олицетворява изобилието на държавния монопол и плановата икономика. Когато влезе в магазин Кефланд, потребителят винаги ще си казва: ех, какво ли няма там! Банани няма, хляб няма, месо няма, мляко няма...

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Вашият репортер Петров извърши кратко пътуване във времето и влезе в един Кефланд от края на следващата петилетка, завършена за три години.

В магазина Петров попита намръщена служителка:

- Извинете, продавате ли сирене Рокфор?

- Какво е това Рокфор?

- Ами такова, с плесен...

- Ааааа, така кажи бе, Петров! Има и сирене Рокфор, и хляб Рокфор, и салам Рокфор, и тиква Рокфор, и чорапи Рокфор!

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Засега дискусионен остава въпросът дали в новите магазини да има Топла точка или само в името да се добави по руски образец - "Кефланд - и точка!"



"Вкусно - и точка" - руската верига за бързо хранене, която зае освободената ниша на Макдоналдс в Русия.