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В новата държавна верига Кефланд - кеф цена няма!

Какво ли няма там... Банани няма, мляко няма, месо няма...

09 Ноем. 2026

МАГАЗИН ЗА ЕДИН КЕФ
След неубедителния успех на Магазини за хората държавата подхваща потребителската кошница на населението от другия край. И съвсем не става дума за прическата тип "кошница" на президента! 
Тръгват успоредни процеси - изгонване на веригите изедници, усвояване на изоставената от тях инфраструктура и настаняване в тях на новата държавна верига Кефланд. 
Веригата има два рекламни слогана или както се казва по новому - два рекламни лозунга: 
1. Кеф цена няма! 
Веригата Кефланд с държавна помощ ще овладее пазара, конкурентите ѝ ще фалират, собствениците им ще бъдат сурово наказани или ще емигрират доброволно. Тогава в магазините Кефланд не само ше се слагат произволни цени, но и злите Урсули от Брюксел ще почнат да ни налагат санкции, което съответно ще се отрази на цените. Но както е казал мъдрият народ - кеф цена няма! Каквото надробиш, това ще сърбаш, а като нямаш крава, ще духаш кашата. 
2. Какво ли няма там! 
Този лозунг олицетворява изобилието на държавния монопол и плановата икономика. Когато влезе в магазин Кефланд, потребителят винаги ще си казва: ех, какво ли няма там! Банани няма, хляб няма, месо няма, мляко няма... 
***
Вашият репортер Петров извърши кратко пътуване във времето и влезе в един Кефланд от края на следващата петилетка, завършена за три години. 
В магазина Петров попита намръщена служителка:
- Извинете, продавате ли сирене Рокфор?
- Какво е това Рокфор?
- Ами такова, с плесен...
- Ааааа, така кажи бе, Петров! Има и сирене Рокфор, и хляб Рокфор, и салам Рокфор, и тиква Рокфор, и чорапи Рокфор! 
***
Засега дискусионен остава въпросът дали в новите магазини да има Топла точка или само в името да се добави по руски образец - "Кефланд - и точка!"  

"Вкусно - и точка" - руската верига за бързо хранене, която зае освободената ниша на Макдоналдс в Русия. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
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