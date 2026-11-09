МАГАЗИН ЗА ЕДИН КЕФ
След неубедителния успех на Магазини за хората държавата подхваща потребителската кошница на населението от другия край. И съвсем не става дума за прическата тип "кошница" на президента!
Тръгват успоредни процеси - изгонване на веригите изедници, усвояване на изоставената от тях инфраструктура и настаняване в тях на новата държавна верига Кефланд.
Веригата има два рекламни слогана или както се казва по новому - два рекламни лозунга:
1. Кеф цена няма!
Веригата Кефланд с държавна помощ ще овладее пазара, конкурентите ѝ ще фалират, собствениците им ще бъдат сурово наказани или ще емигрират доброволно. Тогава в магазините Кефланд не само ше се слагат произволни цени, но и злите Урсули от Брюксел ще почнат да ни налагат санкции, което съответно ще се отрази на цените. Но както е казал мъдрият народ - кеф цена няма! Каквото надробиш, това ще сърбаш, а като нямаш крава, ще духаш кашата.
2. Какво ли няма там!
Този лозунг олицетворява изобилието на държавния монопол и плановата икономика. Когато влезе в магазин Кефланд, потребителят винаги ще си казва: ех, какво ли няма там! Банани няма, хляб няма, месо няма, мляко няма...
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Вашият репортер Петров извърши кратко пътуване във времето и влезе в един Кефланд от края на следващата петилетка, завършена за три години.
В магазина Петров попита намръщена служителка:
- Извинете, продавате ли сирене Рокфор?
- Какво е това Рокфор?
- Ами такова, с плесен...
- Ааааа, така кажи бе, Петров! Има и сирене Рокфор, и хляб Рокфор, и салам Рокфор, и тиква Рокфор, и чорапи Рокфор!
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Засега дискусионен остава въпросът дали в новите магазини да има Топла точка или само в името да се добави по руски образец - "Кефланд - и точка!"
"Вкусно - и точка" - руската верига за бързо хранене, която зае освободената ниша на Макдоналдс в Русия.
Фейк бюлетин
В новата държавна верига Кефланд - кеф цена няма!
Какво ли няма там... Банани няма, мляко няма, месо няма...
МАГАЗИН ЗА ЕДИН КЕФ
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