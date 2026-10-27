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Радев уточни: Ако изберете Гюров, АЗ ще ви вкарам във войната!

Президентът няма такива правомощия, но народното ми събрание има - предупреждава за последен път премиерът

27 Окт. 2026
На България това ѝ е хубаво - ще посрещне всеки агресор с хляб и сол.
На България това ѝ е хубаво - ще посрещне всеки агресор с хляб и сол.

КАТО НЕ ЩЕШ МИРА...
Премиерът Румен Радев най-после обясни защо изборът между Йотова и Гюров е избор между мира и войната, като съответно Йотова е мирът, а Гюров - войната. България наистина е пред съдбоносен избор, защото ако Гюров спечели, Радев ще се обиди. Президентът няма правомощия да въвлича държавата във война, но премиер с пълно мнозинство послушници в парламента - може да го направи, ако не се съобразяваме. 
За да изясни това веднъж завинаги, премиерът Радев направи специално обръщение в ТикТок канала на пресслужбата на Министерския съвет, а вицепремиерът по добродетели и опорни точки го държеше за ръката. 
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...КЪРВАВО ПИСМО
"Не ме карайте да правя глупости! - започна премиерът с тембър, от който и бор ще окапе, и мляко ще се пресече. - От избора на българите в неделя зависи бъдещето на България. Избирате Гюров, получавате война и децата ви отиват на фронта, майките да си правят черни забрадки, младите булки да си избират хубави траурни тоалети! Избирате Йотова, получавате мир и топлина, ракия и радостни песни. Тъй като последните дни има много спекулации по въпроса, нека да стане безпощадно ясно. По Конституция президентът на Република България няма такива правомощия, но аз имам! България е парламентарна република, а парламентът е мой. Ако изберете Гюров, няма да се поколебая да въвлека България в кървава авантюра. Ако Русия откаже да ни нападне, тръгваме да възсъединяваме Македония, говоря сериозно! Формално у нас никой не може да взема такива решения еднолично, но по Божията и гражданската воля аз имам пълно мнозинство в Народното събрание. Както е казал Ленин: Формално е правилно, по същество - издевателство! Така че си правете сметката!" - удари по масата Радев, а вицето му го потупа по рамото и му подшушна нещо на френски. 
В съответствие с подшушнатото Радев смекчи финала на посланието си, за да покаже, че не е звяр и желае само благоденствие на народа, стига само народът да е човек и да прояви здрав разум.
"На България това ѝ е хубавото, че при военна агресия няма да окаже съпротива. Който и да дойде тук с военна сила, ще си влезе като у дома. Тия военни заводи за всеки ще е по-хубаво да ги присвои, вместо да ги унищожава. Ще има някакви репресии, разбира се, а ние ще помагаме, за да запазим нашия единствен живот и привилегиите си. Положението в света не е розово и от нас зависи дали ще станем като Украйна, която при всяка война яде най-много бой, или ще станем остров на мирните споразумения и безветрието. Изберете мира, изберете благоразумието, изберете Йотова" - завърши Радев и погледна вицето си.
Вицето кимна. 

 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
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