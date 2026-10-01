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Спира се монтажът на мантинели - и без това скоро няма да има гориво

01 Окт. 2026
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НУЛЕВА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ КОРУПЦИЯТА
Правителството откри ефективен метод за справянето с корупцията по мантинелите: спират се всички договори и мантинели няма да се монтират никъде. 
Така правителството изтръгва от корен корупцията в бранша, която е проникнала толкова дълбоко, че няма друг начин за справянето с нея. 
Неудобството от липса на нови качествени мантинели и наличие на стари некачествени не е толкова голямо, защото ситуацията в света съвсем скоро ще ни докара до пълна липса на каквото и да било гориво. 
Русия и Украйна взаимно си унищожават всичко, свързано с течни горива. Ормузкият проток е известен вече и с името Trump Stream, но както и да му викате, все си е задръстен и не пуска танкери. 
Кой каквото гориво му е останало, ще го ползва за война, така че мантинелите се превръщат в буржоазна отживелица. 
След взетото решение доста политико-криминални възли се саморазсякоха и даже пуснаха арестувания вчера Славчо Мегеров - заподозрян за политическо убийство на лична основа. Каквото било - било, липсата на обществени поръчки за мантинели унищожава и личните, и политическите мотиви за убийството, вече никой не иска да сваля Демерджиев и да му праща конски глави в леглото. 
По тоя повод Демерджиев, Пеевски, оня там от Дубай и Мегеров се събраха в Самоковския девически манастир и се напочерпиха с блага домашна манастирска ракия по 1000 евро литъра, ако те накацат гълъби. 
Ако вместо гълъби те накацат девици, може и по-скъпо да излезе. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
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