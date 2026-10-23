Доцова доволна: Възбудихме обществото за дискусия върху журналистическите стандарти и кеча

МАЛКО СТРЕС, АМА НАВРЕМЕ

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова изрази удовлетворение от обществения кипеж, който стигна температурата на кипене след пребиването на Соня Колтуклиева.

За нея положителен обществен резултат е, че дебатът се премести от Черно море към важните неща: хората днес дискутират на теми като - журналистически стандарти, бой на възрастни жени, допустимо и недопустимо поведение, кеч, здравеопазване, симулация, театър на абсурда. Това е култура, това са обществени науки, все хубави работи.

"Нима трябваше да говорим само за дронове в Черно море и да си търсим белята с приказки кой бил агресор, кой потапя кораби досами българския бряг? Стоп, спирам и аз да дрънкам излишни работи, заключ!" - показа с мимика как си заключва устата Доцова и хвърля ключа в морските дълбини до потъналите кораби и вечната тишина.

После продължи по важните теми.

За нея най-хубавото в цялата работа е, че българите решително научиха името ѝ.

"Може да съм кацнала на поста си с парашутни гащи от дипломатическия гардероб на външната министърка, това не значи, че хората трябва да живеят в информационно затъмнение. До оня ден 19 от 20 човека на улицата нямаше да ви кажат кой е председател на парламента. Днес вече всички знаят името ми. Това че съм случаен човек, не намалява значението на институцията! От 30 април тази година съм заела третия пост в държавата и първия в парламента, а колко човека го знаеха? Ето че обществото научи и това! Понякога си струва да излезем от Зоната на комфорт и с цената на малко стрес да повишим обществената съзнателност, колективното несъзнавано, общата култура и още нещо!" - каза Доцова, като на думите "още нещо" си намести очилата и направи движение в ханша, което на български се превежда като "щуротия" или "привлекателно малоумие".

Що се отнася до оставката ѝ, Доцова се усмихна още по-дяволито и запя:

Оставамееее!