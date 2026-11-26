ДА НИ Е МИРНА ГЛАВАТА

За да няма напрежение в народа на Димитровград и околните села, премиерът Радев реагира с необичайна за него оперативност спешно предоговори инвестицията за руско-турския завод за барут. Заводът няма да произвежда барут, а мир! Ще строим завод за живота, завод за батут.

Генералът убеди инвеститорите да променят бизнесплановете си и вместо барут бъдещият завод да произвежда оборудване за скокове на батут. Идеята получила геополитическа подкрепа от възможно най-високото място - президентът Тръмп е изключително доволен от пренаписания проект, защото батут на английски е trampoline, което звучи тръмпоидно като трЪмплин и представлява jump към мира по целия свят.

Радев мотивира действията си със стоманобетонни аргументи:

"Тоя завод го уговаряхме да е немски в община Карлово, но го извъртяхме да стане турско-български в община Димитровград - разкри началото на хитрия многоходов маньовър стратегът. - Спомняте си, че заводът първо щеше да е немски, но ние деликатно изгонихме немците, защото барут и Германия е като вода и карбид. Затова на мястото на немците извикахме аркадашлар турци за една сделка а-ла Боташ в града на Димитров. Ала и Димитровград не бива да е оръжеен погреб! Димитровград е бригадири, бригадирки, поети с ватенки и близост до Хасково, града на любовта. Затова направихме още един отвличащ маньовър и вместо барут, ще правим батут. Кой не скача, е войнолюбец, който скача е миротворец! Ако говорим в регионален мащаб, аз се ангажирам Балканите повече да не бъдат буре с барут, а Коджабалкан с батут. Ние сме последователни в усилията за постигане на мир, макар че в отделни случаи сме склонни да даваме военни заеми на Украйна и да подписваме декларации с особено мнение. Освен това и ние сме слушали някои песни на младото поколение и много добре знаем, че батутът е синоним на любовта, а не на войната!" - натърти всички думи в изреченията си Радев и буквите скачаха по езика му като на батут, и се блъскаха в зъбите му.

«Шойгу, Герасимов, где, сука, боеприпасы?» Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин записал видеообращение к военному руководству РФ, потребовав предоставить боеприпасы для своей группировки. Видео, оп... «Шойгу, Герасимов, где, сука, боеприпасы?» Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин записал видеообращение к военному руководству РФ, потребовав предоставить боеприпасы для своей группировки. Видео, оп...

Где, сука, боеприпасы! Няма боеприпаси, няма война.

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Лирическият батут в песента отправя иносказателно послание: Правете любов, а не война!