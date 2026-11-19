ЛОСТ И ОПОРНИ ТОЧКИ

Премиерът Румен Радев и външната министърка Петрова-Чамова изнесоха открит урок по външни работи на площадка с лостове за уличен фитнес. Въпреки че навлизаме в последната третина на ноември, Радев и Чамова бяха полуголи и демонстрираха отлична форма, като премиерът през цялото време показваше коремни, набирания и лицеви опори, а външната показваше рамена, бедра и вътрешната си красота. Война е, трябва да сме във форма!

Основното послание и поука от мероприятието беше външнополитическата теза, че ако България членуваше в Евразийския съюз, а не в Европейския, щяхме да бъдем поканени и на тихоокеанската среща, където днес Путин, Си и Тръмп начертаха новата салфетка с процентите и зоните на влияние в глобалния свят.

"А сега Европа я няма на Тихоокеанската среща" - констатира с укор премиерът гимнастик и художествен геополитик.

А Чамова се усмихна като Джоконда и погали голо рамо.



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"Ние в момента наистина сме в различни континенти!" - още по-укорително каза Радев, а Чамова поклати бедро и пак се усмихна като Джоконда.

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Премиерът разви и тезата на военния си министър, че няма значение чии са дроновете, които бият кораби в Черноморието ни:

"Няма значение чии са дроновете, това е география и политика: геополитика! - заяви компетентно Радев с брадичка над лоста. - За това нещо хората са казали: Лес рубят, щепки летят. Чам секат, трески летят. Кой разбрал, разбрал".

Чула че се говори за чамова гора, Чамова се почувства компетентна и прекъсна мълчанието си:

"Не можеш да направиш омлет, без да счупиш яйцата" - каза тя на английски и се усмихна като Джоконда с яйца на очи.

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Радев и Чамова подсилиха посланието си с още няколко поговорки, за да се разлетят посланията им като чамови трески в ТикТок:

"Ако бяхме в Евразия, нямаше да сме в менюто, а на салфетката! Если бы да кабы, во рту росли бобы, то был бы не рот, а целый огород - каза Радев на руски и веднага преведе с джендър-нюанс: - Ако баба беше мъжка, щеше да е с дръжка!"

А Чамова тутакси даде англоезичен еквивалент на същата поговорка:

"If wishes were horses, beggars would ride. Ако желанията бяха коне, просяците щяха да яздят" - усмихна се Вънкашната като Джоконда на геополитически кръстопът.

"Дайте ми лост и опорни точки, ще стана президент и премиер! Ако опорките бяха самолети, чорапите щяха миришат на кемтрейлс" - обобщи генералната поука Радев и закри открития урок.