ДЕТЕНЦЕ ХУБАВО, ПИЛЕНЦЕ ЛЮБАВО!...

Световноизвестният военен експерт и сладкодумник Скот Ритър се влюби в България и българската младеж, но по-важното е, че намери страхотна подкрепа с пълен съпорт у нас, затова зарязва проектите си по света и почва да твори добри чудеса в нашата красива и плодородна страна.

Като голям приятел на мира и децата Чичко Скот се захваща с възродената Асамблея Знаме на мира - събитие, което събира в България хиляди деца от целия свят, за да бият камбаните на мира и децата да се смеят жизнерадостно в компанията на добри чичковци.

Асамблеята и камбаните на мира отново ще огласят София, но Ритър предвижда и събития в Петрохан, където хижата ще се възроди за нов живот и още нещо в лоното на природата.

"Училището в Бояново също ми харесва, защото е на тихо и комуникативно място, а парите и любовта обичат тишината" - усмихва се хитряшки експертът и едва забележимо се плези с игрив блясък в очите.

"С децата е хубаво, че можеш да им дрънкаш всякакви глупости и те попиват, важното е да го правиш с хубав тембър и дикция, да им се усмихваш и ръкомахаш енергично. Впрочем в България срещнах много такива деца в напреднала възраст, те ме гледат в устата, боготворят ме и никак не ги притеснява фактът, че нито една от експертните ми прогнози за войната не се е сбъднала. Ама нито една, проверете! Харесвам и такива пораснали деца, но малолетните и непълнолетните все пак са друга работа" - признава експертът и се почесва дискретно.

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ЕДИНСТВО, ТВОРЧЕСТВО, КРАСОТА, РЕВОЛЮЦИЯ, ПРЕВРАТ

Само за нашите читатели Скот Ритър издаде, че замисля и преврат срещу Янка Такева.

"Не искам да кажа, че е дърта вещица или нещо от сорта - джентълменски се въздържа приятелят на децата. - Обаче за мен е недопустимо, ако искаме мир, да търпим с децата ни да работи организация с инициали СБУ. Янка ще каже, че това е Синдикат на Българските Учители, на мен пък ми прилича на нещо друго! На това ли ще ги учим в часовете по добродетели и уроците за важното?" - ръкомаха Скот и обещава да предпази българските деца от тия пагубни абревиатури.



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