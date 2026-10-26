Радев обясни: Не съм агитирал, обърках пресцентъра с тоалетната

ГРЕШКА! ОБЪРКАХ ВРАТАТА!

Премиерът Румен Радев разпространи чрез пресцентъра на Министерския съвет контраизявление на предишното си изявление, в което агитираше малко незаконно и много неприлично.

Премиерът обяснява в новото съобщение подробно, коректно и по всички журналистически стандарти, че не е имал намерение да агитира за Йотова, ползвайки държавни канали и ресурси, ами объркал вратите. Мислел, че пише на стените в тоалетната си, а всъщност без да иска направил официално изявление с пресцентъра си.

"Аз харесвам Йотова и реших да го напиша на стената в тоалетната - признава Радев. - В това няма нищо незаконно, мога да си пиша в тоалетната каквото си искам. Обаче се оказа, че не знам къде се намирам и пиша на друго място. А може и секретарките да са писали, не мога да кажа с точност, бях се замислил и леко се отнесох. Не казвам, че пресцентърът ми е кенеф, но човек може да се обърка. Това са нормални неща, подложени сме на стрес от жълтата преса, като Мишето Доцова. Йелоу прес ни докарва стрес, да го кажа на езика на англо-саксите".

Радев посочва още, че неговото объркване не е фатално.

"Тук не е Москва, аз не се облекчавам в куфар като Владимир Путин, няма опасност да объркам ядреното куфарче с другото" - успокоява обществото премиерът и обещава да си сложи напомняща табелка в пресцентъра: "Тук не е нужник, спазвай политическа хигиена".

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