Йотова помилва подпалвачите на Starlink - напомнили ѝ за Георги Димитров

ДА СЕ ВАНДЕРЛЮБИМ НА ИНАТ

Лъжа е, че Илияна Йотова има нездрава слабост към наркотърговците и ги милва с предимство.

Тя доказа, че милосърдието ѝ се спуска и над други престъпни профили, като помилва и предварително освободи от отговорност немските турци, заподозрени за подпалването на Starlink антените край София.

След палежа младежите се изпариха като дим от България и са в неизвестност, но Йотова направи постъпки да бъдат помилвани и никой да не ги притеснява за нищо.

Близки до Йотова подшушнаха, че тя се разчувствала по адрес на младите подпалвачи, защото по някакъв начин ѝ напомнили на Георги Димитров, който говорел на перфектен немски по време на процеса в Лайпциг. Димитров не е палил Райхстага, а дори да го е палил, така и не са успели да го осъдят. Но те и заподозрените избягали немски турци не са осъдени за подпалвачество.

Непоискано мнение по този въпрос изразиха пишман-правозащитници, които лицемерно се загрижиха, че помилването на лица, които дори не са заловени, грубо нарушава презумцията за невинност.

Хората не са осъдени, тя вече ги помилва, с което се признава предварително и дори без психо-секспертиза, че все пак са извършили престъпление - изтъкват правозащитниците.

Истински хуманните граждани обаче им казаха да си затварят плювалниците и като не могат да помогнат, поне да не пречат.

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ЙОТОВА, ПОМИЛУЙ!

Йотова издаде само на нас и под секрет, че по модата на футболните гаджета си е татуирала на едно място красив надпис: ONLY GOD CAN JUDGE ME!

"Вярно, че е стара мода - призна Йотова, - но това са непреходни истини, те не остаряват: Само Господ може да ни съди! Нима не е така? Тук не е въпросът да подражаваме на футболните съпруги и попфолк щракалките, а да бъдем духовни, да се изпълним с добродетели, смирение, индекс на човешкото развитие" - потупа свойски Кирилицата си Вълчева президентката.

"Ще ми се - призна още Йотова - да можех да помилвам посмъртно серийния убиец Чикатило (1936–1994). Защо? Защото макар и с украински произход, той по професия е бил учител по руски език. Това може да стане един акт на сближаване и помирение между воюващите братски народи. За съжаление случаят на Андрей Романович Чикатило е извън нашата юрисдикция" - кърти въздишки гръдният кош на президентката.

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Справка за Чикатило от Уикипедия - наистина е бил учител по руски, а майчиният му език в харковските села е украинският.