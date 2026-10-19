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Йотова помилва подпалвачите на Starlink - напомнили ѝ за Георги Димитров

Правозащитници лицемерно се възмутиха, че така се погазва презумпцията за невинност

19 Окт. 2026

ДА СЕ ВАНДЕРЛЮБИМ НА ИНАТ
Лъжа е, че Илияна Йотова има нездрава слабост към наркотърговците и ги милва с предимство. 
Тя доказа, че милосърдието ѝ се спуска и над други престъпни профили, като помилва и предварително освободи от отговорност немските турци, заподозрени за подпалването на Starlink антените край София. 
След палежа младежите се изпариха като дим от България и са в неизвестност, но Йотова направи постъпки да бъдат помилвани и никой да не ги притеснява за нищо. 
Близки до Йотова подшушнаха, че тя се разчувствала по адрес на младите подпалвачи, защото по някакъв начин ѝ напомнили на Георги Димитров, който говорел на перфектен немски по време на процеса в Лайпциг. Димитров не е палил Райхстага, а дори да го е палил, така и не са успели да го осъдят. Но те и заподозрените избягали немски турци не са осъдени за подпалвачество. 
Непоискано мнение по този въпрос изразиха пишман-правозащитници, които лицемерно се загрижиха, че помилването на лица, които дори не са заловени, грубо нарушава презумцията за невинност. 
Хората не са осъдени, тя вече ги помилва, с което се признава предварително и дори без психо-секспертиза, че все пак са извършили престъпление - изтъкват правозащитниците. 
Истински хуманните граждани обаче им казаха да си затварят плювалниците и като не могат да помогнат, поне да не пречат.
***
ЙОТОВА, ПОМИЛУЙ!
Йотова издаде само на нас и под секрет, че по модата на футболните гаджета си е татуирала на едно място красив надпис: ONLY GOD CAN JUDGE ME! 
"Вярно, че е стара мода - призна Йотова, - но това са непреходни истини, те не остаряват: Само Господ може да ни съди! Нима не е така? Тук не е въпросът да подражаваме на футболните съпруги и попфолк щракалките, а да бъдем духовни, да се изпълним с добродетели, смирение, индекс на човешкото развитие" - потупа свойски Кирилицата си Вълчева президентката.  
"Ще ми се - призна още Йотова - да можех да помилвам посмъртно серийния убиец Чикатило (1936–1994). Защо? Защото макар и с украински произход, той по професия е бил учител по руски език. Това може да стане един акт на сближаване и помирение между воюващите братски народи. За съжаление случаят на Андрей Романович Чикатило е извън нашата юрисдикция" - кърти въздишки гръдният кош на президентката.
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Справка за Чикатило от Уикипедия - наистина е бил учител по руски, а майчиният му език в харковските села е украинският. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
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