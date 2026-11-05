Заради птичките в Черно море - местят Евровизия в УНСС

ТАЗ ГОДИНА БЮДЖЕТ, ДОГОДИНА - ЕВРОВИЗИЯ

От съображения за сигурност и предвид обстановката в Черно море, държавата взе важно решение: местим Евровизия от Бургас в столичния Университет за национално и световно стопанство, който освен това спешно си връща старото име "Карл Маркс".

Мястото е подходящо - мирише на пари и купон, на весели и лекомислени млади хора, шарени, енергични и винаги готови за щуротии и забавления. Локацията в Студентски град предлага всякакви видове манипулации, способни да изкушат и задоволят всички участници и фенове на Евровизия.

"Щом можем да представим държавния бюджет в УНСС, можем да направим и Евровизия" - сподели правителствен визионер, пожелал инвизибилити.

"Бургас е прекрасен град с прекрасен кмет, ама в Черно море много дронове, птичка им лелина" - допъпни същият.

Правителството планира до май месец следващата година все така да не знае чии са дроновете, които удрят плавателни съдове в нашата икономическа зона, затова мести музикалното събитие в икономическата зона на УНСС.

В същото време се изразява убеденост, че ако се въздържаме от резки изявления по адрес на Москва, дроновете няма да долетят до София, съответно до УНСС - и нищо няма да помрачи празника.

"Каквото става в Черно море, си остава там. Все едно да въртиш любов в друг щат, то не се брои за изневяра" - сподели от своя страна натовски генерал от правителството, запознат с нравите в Съединените щати.

Това никак не се хареса на съпругата му, която на принципа "думам ти, сещай се" пусна на телефона си песента на Metallica - For Whom тhe Bell Tolls и иавади от чантата си книга със същото заглавие.

Ректорът на УНСС изрази задоволствие, че учебното му заведение става домакин на такива важни събития като представянето на държавния бюджет и провеждането на конкурса Евровизия.

Той каза също, че стартира процедурата за връщането на стария патрон Карл Маркс, защото легендарният брадатко е единствено достоен да олицетворява най-големия ВУЗ за икономика и стопанство.

"Маркс е хем евреин, хем не-евреин и немец; хем икономист, хем на издръжка на Енгелс; истински визионер и певец на бъдещето, което вече настъпи!" - не крие възхищението си ректорът и няма търпение да върне историческото заглавие на заведението.

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Soundtrack:

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