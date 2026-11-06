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Камион без спирачки се блъсна в пенсионен стълб

06 Ноем. 2026

ВАРДААААА
Тежкотоварен камион без спирачки се блъсна във втория пенсионен стълб и замалко да предизвика верижна национална катастрофа. 
Водачът на камиона не е пострадал сериозно, разминал се с леко нахалство и гледа смело в бъдещето като Соня Колтуклиева след сблъсък с НСО.
След катастрофата шофьорът е отведен с охрана в УНСС, защото на мястото на произшествието бързо се събрала тълпа гневни протопенсионери. 
Блъснатият камион превозвал много стока - изпикан газ от Боташ, рисунки на детска болница, кореспонденция с Еврокомисията във вид на подписан хвърчащ лист. В дъното на камиона били наблъскани и нелегални мигранти, тръгнали да източват европейската социална система, а между тях - Кирилицата! 
Тя била прибрана на задух и да я опипват мигрантите в камиона, ужким за да бъде спасена, макар че по-рано никой не я заплашвал. 
Шофьорът е дал проба за алкохол (отрицателна!), но през цялото време се смеел сатанински и повтарял, че безакцизната ракия дрегер не я лови. 
Удареният стълб бил вдигнат, но протопенсионери се опасяват, че на шофьора няма да му се потърси отговорност и по всяка вероятност пак ще се опита да блъсне втория стълб, за да го събере с първия. 
***
Soundtrack: 

Тодор Колев - Камион ме блъсна
"Най-доброто" от Тодор Колев
YouTube

За дядовци и баби - спирачките са слаби. За млади пенсионерки* се взимат други мерки!
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"Млади пенсионерки" - например Саманта Фокс, любимата героиня от плакатите в кабините на старата школа професионални шофьори. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
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