Камион без спирачки се блъсна в пенсионен стълб

ВАРДААААА

Тежкотоварен камион без спирачки се блъсна във втория пенсионен стълб и замалко да предизвика верижна национална катастрофа.

Водачът на камиона не е пострадал сериозно, разминал се с леко нахалство и гледа смело в бъдещето като Соня Колтуклиева след сблъсък с НСО.

След катастрофата шофьорът е отведен с охрана в УНСС, защото на мястото на произшествието бързо се събрала тълпа гневни протопенсионери.

Блъснатият камион превозвал много стока - изпикан газ от Боташ, рисунки на детска болница, кореспонденция с Еврокомисията във вид на подписан хвърчащ лист. В дъното на камиона били наблъскани и нелегални мигранти, тръгнали да източват европейската социална система, а между тях - Кирилицата!

Тя била прибрана на задух и да я опипват мигрантите в камиона, ужким за да бъде спасена, макар че по-рано никой не я заплашвал.

Шофьорът е дал проба за алкохол (отрицателна!), но през цялото време се смеел сатанински и повтарял, че безакцизната ракия дрегер не я лови.

Удареният стълб бил вдигнат, но протопенсионери се опасяват, че на шофьора няма да му се потърси отговорност и по всяка вероятност пак ще се опита да блъсне втория стълб, за да го събере с първия.

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Soundtrack:

За дядовци и баби - спирачките са слаби. За млади пенсионерки* се взимат други мерки!

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"Млади пенсионерки" - например Саманта Фокс, любимата героиня от плакатите в кабините на старата школа професионални шофьори.