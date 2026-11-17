ТУМАН ВОЙНЫ

В мъглата на войната, където нищо не е сигурно и отчетливо, водата е мътна, въздухът е мътен, а предприемчивите правят бизнес.

Ловецът на мигранти, Повелителя на паркингите, Тежката артилерия на Ямбол Динко Господинов намери доходоносна ниша в изключителната икономическа зона на България в Черно море - бизнесменът построи паркинг за ударени кораби.

Напоследък зачестиха ударите по търговски кораби в икономическата ни зона и това изисква държавен отговор. Иво Христов например каза (малко бодряшки и преждевременно), че ето на - изборите минаха и ударите спряха. Изглежда че неизвестният извършител обаче не се води от изборите и от остроумията на виц-премиера по добродетели, опорни точки и уроци за важното. А Динко като бизнесмен с рефлекс скочи да лови златни рибки в мътна вода.

Службите за външен и вътрешен ред работят в тясно сътрудничество с бизнесмена - винаги насочват ударените кораби към паркинга на Динко, откъдето освобождаването струва известна сума пари или коритото се продава на части.

Динко знае основното правило при общуване със златни рибки:

"Ясно ми е, че желанията трябва да са в разумни, а не в идеални граници, не искам да ставам царица морская, пък и не съм някой си джендър" - остава на отсамния бизнесменът, за да не се върне при разбитото корито.

Динко сподели, че няма амбиции да става и Началник на отбраната, макар че очевидно не го е страх от ситуацията в Черно море и не бяга презглава като някои адмирали и вицеадмирали.

Спрямо моряците на ударените кораби Динко също остава верен на дълга си:

"Те тия моряци са си малко или много мигранти, така че в задния ми джоб винаги има снопче свински опашки" - бързо съобразява новият Аквамен.