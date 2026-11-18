ПРЕДИШНИТЕ СА ВИНОВНИ

Отношението към Путин в Китай беше небрежно-елегантно, ала за това си има причина - виновни са тежкото историческо наследство и магариите на предишни руски и съветски управления, предадоха ТАСС и Кирил Вълчев, защото само те бяха упълномощени, а не че другите агенции също като Си проявиха небрежна елегантност.

"Аз управлявам последните няколко години, но нека не забравяме мандата на Дмитрий Медведев! - разкритикува късата памет Путин. - Аз през 2008-2012 бях прост премиер, а Медведев изпусна нещата в китайското направление. Всеизвестен факт е, че точно периодът на Медведев беше точката, в която Руската федерация започна да става суровинен придатък на Китай, затова сега колегата Си ме третира като суровинен сервитьор! Ами пияният Елцин? Той правилно ми постла пътя към президентството, но преди това направи много глупости и лошо впечатление на китайските ни партньори! А Горбачов допусна най-голямата геополитическа трагедия в модерните времена, изпусна Съветския съюз да се разпадне и оттогава уважението към нас вече не е същото... Трябва ли да припомням грешките на Хрушчов и Брежневия Застой? Докато СССР пилееше средства за противопоставяне с Китай, Дън Сяопин отвори икономиката на Китай към Запада, тия неща не са започнали вчера. Ами обидно-покровителственото отношение на Сталин и руската компартия към първите стъпки на Китайската комунистическа партия? Толкова фалшиво самочувствие и лоши съвети не се прощават и за 200 години! Но какво изобщо говорим, спомнете си Боксьорското въстание и окупирането на Манджурия от Николай Втори през 1900! Спомнете си най-сетне Айгунския (1858) и Пекинския договор (1860), когато буквално откраднахме от Династия Цин Приамурието и Приморския край! Това е век на униженията. Действително, сега аз компенсирам, защото отварям задния двор на Сибир за китайската експанзия, но старите рани не зарастват лесно. Аз работя ден и нощ за преодоляване на тежкото историческо наследство, но то не става за една нощ и с махване на вълшебна пръчица" - преговаря сравнително новата история Гарантът на Конституцията Владимир Путин.

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За да окуражи геополитическия си приятел, на Путин се обади премиера Радев и деликатно, ала настойчиво го посъветва да не се оправдава с предишните, защото е контрапродуктивно:

"Аз така съм казал и на моите министри, депутати и други пионки: не се оправдавайте с предишните! Не защото не е вярно, а защото не се възприема добре от общественото мнение, не всеки може да приеме неприятната истина. Затова като малка братушка ви казвам, Владимир Владимирович: ако можете, не го споменавйте пустото му тежко наследство, не се оправдавайте с Медведев, Елцин, Горбачов, Брежнев, Хрушчов и царете Романови! Те са виновни, ала хората няма да ви разберат!" - подсказва Радев, без да оказва натиск, а не както например Сталин настойчиво препоръчвал на Ежов да се разведе.

На Путин и това не му хареса.

"Писна ми от селяни, аз си отивам на летище Домодедовия!" - фръцна се Путин да си гледа руския мир.

