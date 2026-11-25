ДЪНКА, ЗАКОПЧЕЙ СЕ!
Група от варненски младежи, известни като ТИМ подмамили хубавата морска столица Варна, напили я, надрусали я, гаврили се с нея, омърсили я и снимали издевателствата на клипчета, които се разпространяват в социалните медии. Гаврата продължила над десет години и жертвата е много тежко състояние.
Стана известно, че служители на МВР посетили адреса, където се разигравали тези ужасни сцени с възрастната Варна, като полицаите дори видели, че тя е в неадекватно състояние, но само направили забележка да не се вдига шум и си тръгнали.
Особено арогантен бил младеж, известен като Дънката, който пипал Варна по терена на Дулката и свалил кмета.
Свидетели твърдят, че проблемът с геронтофилията е много сериозен в района, като например големи мръсотии се правели и с Баба Алино.
Но всичко идва от възпитанието, семейната среда и липсата на превенция - МВР не може да замени домашното възпитание и родителския контрол!
Скандалът разтърси цялата страна, но някои традиционалисти смятат, че Варна сама си го е търсила и в края на краищата защо си има взема-даване с такива типове?
"Те нещата си понамирисват" - погнусиха се моралистите и заяавиха, че обществото се разпада, а ценностите не се ценят.
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Авторът Сър Гей Бубка тича с изменено лице, вдигайки шум.
Шарж: Христо Комарницки.
Фейк бюлетин
МВР направи забележка на ТИМ и Дънката, че много шумно изнасилват Варна
ДЪНКА, ЗАКОПЧЕЙ СЕ!
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