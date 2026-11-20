В ОБХОД НА САНКЦИИТЕ

В хода на акцията срещу пернишките лихвари служителите на ГДБОП се натъкнаха на шокираща находка. Заедно с лихварите на обучение при местен гуру по личностно развитие бил открит и президентът на Руската федерация Владимир Путин.

Въпреки европейските санкции, оказва се, че Путин редовно посещавал местната Академия по личностно развитие, като си оставял ядреното куфарче на входа при охраната и ходел при коуч - ментор, който го карал да манифестира желанията си, записвайки ги многократно в тетрадка с редове. Точно същите, каквито откриха и при обиските на пернишките лихвари.



Снимка: ГДБОП. На този лист пернишки лихвар манифестира желанията си, за да се превърнат е постижими цели.

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По същия начин и Путин в такава тетрадка си манифестирал, пишейки стотици еднакви изречения, с които искал да привлече енергията на Вселената, така че желанията му да се осъществят, както един ден трябва да се материализира поне една "прогноза" на Скот Ритър.

В тетрадката за упражнения и манифестации на Владимир Путин са открити следните изречения:

1. Целите на СВО ще бъдат достигнати.

2. Русия никого не е нападала, Русия се защитава от агресията на НАТО.

3. Другарят си ме уважава, имаме специални отношения и тиха дипломация, която няма нужда от показни жестове.

Но най-много повторения имало с положителни изречения за освобождението на Малая Токмачка.

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Военкорите и пропагандоните на федералните канали също манифестират стотици пъти вариации на едно и също пожелателно изречение за Малая Токмачка.

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След разкритието на руския президент от ГДБОП, в Перник скоростно долетели и хора на ДАНС, които заявили, че става дума за оперативна комбинация. Те гарантирали, че Путин влиза и излиза в страната под техен контрол и без да се регистрира на граничните пунктове, като Ива от Кочани. За това нещо има договорка на най-високо ниво с партньорските служби в ЕС и САЩ, а нарушение на санкциите няма, тъй като Путин не си плаща констелациите в Перник, ами поема друг вид ангажименти. Защото при такива взаимодействия трябва да има обмен на енергии!

Така например, в обмен на последния си урок в Перник, Путин дал гаранции, че ще поеме отговорност за атаките с дронове в Черно море, тъй като за България не е удобно да говори такива неща - чии били дроновете, кой потапя кораби в Черно море...

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"Нека сега Путин каже, че Русия бие по търговските кораби до българския бряг, пък после Радев може да обясни, че те понякога и терористите си приписват за авторитет чужди престъпления" - постановил пернишкият коуч, който на снимки излиза като коч.