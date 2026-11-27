МАЙМУНСКИ ЗВУЦИ

Заради кървавите събития на стадиона в Марсилия кръв се проля и в нашата красива, плодородна и клета родина България.

Противници на насилието се сджавкаха във Фейсбук, ТикТок, Инстаграм и вкрайна сметка на живо, което стана на умряло.

Културната дискусия доведе до разделение в средите на противниците на насилието.

Всички дискусианти в социалните мрежи осъдиха насилието, ала не можаха да се разберат по въпроса за вината и наказанието.

Едни твърдяха, че френските мангали са виновни и въобще Европа се наводни с чернилки.

Други настояваха, че българите са провокирали евро-африканците с расистки жестове, маймунски звуци и потресаваща бай-ганьовщина.

Трети твърдяха, че всички футболни агитки са съставени от фашисти, включително чернилките, които пък са най-големите расисти по принцип, а в Европа стават и фашисти заради класовото безхаберие.

Дискусията толкова се разгорещи, че хората масово спряха да ползват AI и се псуваха аргументираха изцяло със собствени думи като в доброто старо време:

- Сталин за вас!

- Хитлер!

- Путин ще ви оправи!

- Пиночет!

- Кметът на Симитли!

- Камионетки!

- Белене!

- На стадионите не трябва да се играе футбол, те са за масови разстрели!

- Кога най-после добрите ще убият лошите и ще заживеем щастливо!

И тъй нататък и тем подобни.

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МАРСИЛСКА ТРЕСКА

Хората се разяриха не на шега и почнаха да се уговарят за бой на агитки на изоставения стадион Септември в столицата.

Уговорките бяха за бой с голи ръце, но никой не е малоумен да спазва такива уговорки. Всички се въоръжиха с боксове, нунджаки, бухалки, ножове, вили, мотики, брадви, чукове, законно притежавани огнестрелни оръжия...

На мястото на срещата настана масово клане с изнасилвания. Бойните викове и предсмъртните стонове на изнасилените огласиха квартала. Съседи повикаха полиция.

В разгара на битката се явиха няколко патрула, които видяха за какво става дума, направиха забележка да не се вдига шум и си тръгнаха. Убийствата и изнасилванията продължиха със заглушител!

Трагедията беше пълна - никой не оцеля от касапницата и стадионът осъмна със стотици изнасилени трупове.

Премиерът Радев напомни, че е предупредил: Знаковите изнасилвания и убийства ще продължат, а този манталитет се е формирал по време на предишните управления, с които няма да се оправдаваме, но и не можем да променим историята със задна дата.

Илияна Йотова помилва посмъртно всички убийци и изнасилвачи, за да настъпи помирение в обществото.



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