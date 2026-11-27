МАЙМУНСКИ ЗВУЦИ
Заради кървавите събития на стадиона в Марсилия кръв се проля и в нашата красива, плодородна и клета родина България.
Противници на насилието се сджавкаха във Фейсбук, ТикТок, Инстаграм и вкрайна сметка на живо, което стана на умряло.
Културната дискусия доведе до разделение в средите на противниците на насилието.
Всички дискусианти в социалните мрежи осъдиха насилието, ала не можаха да се разберат по въпроса за вината и наказанието.
Едни твърдяха, че френските мангали са виновни и въобще Европа се наводни с чернилки.
Други настояваха, че българите са провокирали евро-африканците с расистки жестове, маймунски звуци и потресаваща бай-ганьовщина.
Трети твърдяха, че всички футболни агитки са съставени от фашисти, включително чернилките, които пък са най-големите расисти по принцип, а в Европа стават и фашисти заради класовото безхаберие.
Дискусията толкова се разгорещи, че хората масово спряха да ползват AI и се
псуваха аргументираха изцяло със собствени думи като в доброто старо време:
- Сталин за вас!
- Хитлер!
- Путин ще ви оправи!
- Пиночет!
- Кметът на Симитли!
- Камионетки!
- Белене!
- На стадионите не трябва да се играе футбол, те са за масови разстрели!
- Кога най-после добрите ще убият лошите и ще заживеем щастливо!
И тъй нататък и тем подобни.
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МАРСИЛСКА ТРЕСКА
Хората се разяриха не на шега и почнаха да се уговарят за бой на агитки на изоставения стадион Септември в столицата.
Уговорките бяха за бой с голи ръце, но никой не е малоумен да спазва такива уговорки. Всички се въоръжиха с боксове, нунджаки, бухалки, ножове, вили, мотики, брадви, чукове, законно притежавани огнестрелни оръжия...
На мястото на срещата настана масово клане с изнасилвания. Бойните викове и предсмъртните стонове на изнасилените огласиха квартала. Съседи повикаха полиция.
В разгара на битката се явиха няколко патрула, които видяха за какво става дума, направиха забележка да не се вдига шум и си тръгнаха. Убийствата и изнасилванията продължиха със заглушител!
Трагедията беше пълна - никой не оцеля от касапницата и стадионът осъмна със стотици изнасилени трупове.
Премиерът Радев напомни, че е предупредил: Знаковите изнасилвания и убийства ще продължат, а този манталитет се е формирал по време на предишните управления, с които няма да се оправдаваме, но и не можем да променим историята със задна дата.
Илияна Йотова помилва посмъртно всички убийци и изнасилвачи, за да настъпи помирение в обществото.
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Soundtrack: