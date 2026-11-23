Няколко лекари са сред вече задържаните 14 души в акцията на полицията срещу издаването на фалшиви ТЕЛК решения. Освен в София, тя обхвана и в Разград, Враца, Мездра.

Сред задържаните при цялата операция има 4 лекари и 5 посредници, твърди bTV. Арестувани са и двама с фалшиви ТЕЛК.

Акцията е свързана със съмнения за издаване на фалшиви ТЕЛК решения, чрез които може неправомерно да се получават средства от Националния осигурителен институт (НОИ). Преди повече от месец вътрешният министър Иван Демерджиев и здравният министър Катя Ивкова обявиха, че предстоят полицейски операции, насочени срещу подобни практики.

Акция, свързана със съмнения за издаване на фалшиви решения на ТЕЛК, чрез които неправомерно да се получават средства от НОИ, се ръководи от Районната прокуратура в Разград, каза за БТА окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров.

По думите му всички лекари, за които става въпрос в разследването, са от София и Северозападна България. В Разградско е бил посредникът, който е набирал желаещи да се пенсионират чрез схемата.

По думите му процесуално-следствени действия се извършват в девет обекта, като само един от тях е в Разградска област, а останалите са в София и Северозападна България. Под обекти следва да се разбират както хора, така и недвижими имоти, уточни прокурорът. Той допълни, че няма информация за броя на задържаните.

Нито от МВР, нито от прокуратурата обясняват колко от задържаните и проверяваните са обвинени или ще бъдат обвинени.

По данни на БНР акцията е засегнала и голяма болница в центъра на столицата, където работят две ТЕЛК комисии. По информация на лекари от лечебното заведение полицейската проверка е започнала около 8 ч. сутринта.

Във връзка с проведената на 23 ноември 2026 г. специализирана проверка срещу предполагаеми злоупотреби при издаването на ТЕЛК решения, категорично се разграничаваме от всякакви неправомерни практики и действия, противоречащи на закона и медицинската етика. Това пък написаха часове по-късно от Първа градска болница в София.

"Държим изрично да уточним, че съобщеният в медиите брой задържани лица се отнася до проверка, проведена в няколко области на страната, а не единствено до Първа градска болница. При проведените действия на територията на лечебното заведение е проверено едно лице", добавят от болничното заведение.

И добавят: "Нито изпълнителният директор, нито ръководството на болницата участват в медицинската преценка и определянето на степента на увреждане или трайно намалена работоспособност. Контролът върху медицинската експертиза се осъществява от нормативно определените компетентни институции, сред които НЕЛК, РЗИ, НОИ и НЗОК".

Схема за милиони в Цар Калоян: 20 години източване с фалшиви ТЕЛК - решения

270 души от Цар Калоян с фалшиви ТЕЛК решения 20 години са източвали държавния бюджет без институциите да забележат, разказва в материал по темата БНТ. Трима лекари и здравен работник подписвали измислените диагнози. Първоначално тарифата била 1500 лева, но с времето скочила на 5000. Схемата наподобявала финансова пирамида, разкриват от Окръжната прокуратура в Разград.

Как се стигна до разплитането ѝ? Оказва се, че в Цар Калоян не е трудно да получиш инвалидна пенсия, ако си здрав. Трябва само да познаваш правилния човек. Тук не става въпрос само за фалшиви диагнози, а за доходоносен бизнес, в който измислени медицински документи се подпечатвали на конвейер, посредници вербували нови и нови кандидат инвалиди и получавали процент от печалбата, а сметката я плащала държавата. Месец след месец, година след година - докато местен жител не разказал сам в полицейския участък за измамите. Последвали разпити, проверки и задържани. Делото срещу медиците, търгували с болести започва през декември. Преди две години БНТ разказа за сто души от Цар Калоян с една и съща диагноза – „разширени вени“.