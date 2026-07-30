А вие пробвахте ли?

Представете си, че Студената война между СССР и САЩ беше преминала в гореща фаза. По време на Карибската криза Москва се осмелява да удари Вашингтон (или обратното) с атомни (или неатомни) бомби. Върви си войната известно време. Завършва с чудовищни разрушения, но без да унищожи докрай човечеството.

И гледай как след 100 години между историците се е наложил такъв консенсус: "войната между СССР и САЩ е била неизбежна". При това положение се счита за лош вкус да се твърди, че войната е можела и да се избегне.

И на такива малоумни историци щяха да се смеят, както сега се смеят на историците, които твърдят, че ако го нямаше атентатът на Гаврило Принцип, Първата световна война можеше и да я няма.

Нямаше да го има и Холокоста, ако го нямаше Хитлер, предполага Стивън Пинкър в една от книгите си - доколкото безумната идея за физическо унищожение на евреите си е негова лична мания (на Хитлер), несподеляна от никого.

За общоприета се смята историческата мисъл, че убийството на Фердинанд е само повод. Щото, разбираш ли, 40 години Европа се готвила за световно клане и всичко си е станало по единствения възможен начин. Войната, викат, е била предопределена.

Но ето че примерът със Студената война показва, че дългата подготовка за война не я прави неизбежна: 40 години два непримирими врага се готвят за схватка, много хора я приемат за неизбежна, обаче тя така и не се случва.

Същото важи и в безкрайния спор за войната в Украйна и внезапната смърт на Путин: ама разбираш ли, войната беше предопределена, и разбираш ли, смъртта на Путин няма да промени нищо.

Тази мисъл доста дълбоко се набила в главите, защото премества разговора от безстрастния анализ - даже не на личността в историята, а на историческата случайност - към руслото на мрежовата демагогия.

Демагогът води за носа хората с приказки от типа: "ах, така значи, Хитлер да не би лично да е горил евреи в газовите камери; или ах, така значи, да не би Путин сам да я води тая война?" - и мести разговора от хипотезите какво би могло да се случи в един или друг случай към въпроса за моралната отговорност на народите. А тя сама по себе си е важна, но няма никакво отношение към темата.

Когато казват: "смъртта на Путин нищо няма да реши", иска ни се да попитаме: "а вие пробвахте ли?"